Talos تستحوذ على Coin Metrics في صفقة بقيمة 100 مليون دولار

تام شمس - الجمعة 18 يوليو 2025 02:19 مساءً - أعلنت شركة "تالوس" (Talos)، وهي منصة توفر البنية التحتية والتكنولوجيا للمؤسسات المتعاملة بالأصول الرقمية، عن استحواذها على "كوين ميتريكس" (Coin Metrics)، إحدى أشهر منصات تحليلات البلوكتشين.

ونقلت مجلة Fortune عن مصدر مطّلع أن الصفقة أُغلِقت بأكثر من 100 مليون دولار، رغم أنه لم يُعلَن حتى لحظة كتابة الخبر عن تفاصيل التوزيع بين المبلغ النقدي والأسهم.

سيُتيح هذا الاستحواذ لـ Talos دمج بيانات سوق العملات الرقمية، والمؤشرات المرجعية، وأدوات التحليل الخاصة بـ Coin Metrics في منصتها.

وقال أنطون كاتز، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ Talos، في بيان صحفي، إن هذه الخطوة جاءت استجابةً لطلب العملاء المتزايد على خدمات متكاملة تغطي دورة الاستثمار الكامل في الأصول الرقمية، بدءًا من التداول وإدارة المحافظ وحتى تحليلات البلوكتشين.

وأضاف: "المؤسسات باتت تعتمد علينا لدعم دورة الاستثمار الكاملة في الأصول الرقمية… ودمج فرقنا وتقنياتنا يوفّر منصة قوية وفريدة من نوعها".

من جهته، قال تيم رايس، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ Coin Metrics، إن مستقبل الأصول الرقمية يتطلب بنية تحتية قوية قادرة على دعم التداول والاستثمار وإدارة المخاطر على نطاق مؤسساتي.

Big announcement: Talos has agreed to acquire Coin Metrics (@coinmetrics), the leader in crypto market data and blockchain analytics.



This strategic combination will create the first fully integrated institutional platform that unifies best-in-class execution and portfolio… pic.twitter.com/2WomyfccsZ