Talos تستحوذ على Coin Metrics في صفقة بقيمة 100 مليون دولار

تام شمس - الجمعة 18 يوليو 2025 02:19 مساءً - أعلنت شركة "تالوس" (Talos)، وهي منصة توفر البنية التحتية والتكنولوجيا للمؤسسات المتعاملة بالأصول الرقمية، عن استحواذها على "كوين ميتريكس" (Coin Metrics)، إحدى أشهر منصات تحليلات البلوكتشين.

ونقلت مجلة Fortune عن مصدر مطّلع أن الصفقة أُغلِقت بأكثر من 100 مليون دولار، رغم أنه لم يُعلَن حتى لحظة كتابة الخبر عن تفاصيل التوزيع بين المبلغ النقدي والأسهم.

سيُتيح هذا الاستحواذ لـ Talos دمج بيانات سوق العملات الرقمية، والمؤشرات المرجعية، وأدوات التحليل الخاصة بـ Coin Metrics في منصتها.

وقال أنطون كاتز، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ Talos، في بيان صحفي، إن هذه الخطوة جاءت استجابةً لطلب العملاء المتزايد على خدمات متكاملة تغطي دورة الاستثمار الكامل في الأصول الرقمية، بدءًا من التداول وإدارة المحافظ وحتى تحليلات البلوكتشين.

وأضاف: "المؤسسات باتت تعتمد علينا لدعم دورة الاستثمار الكاملة في الأصول الرقمية… ودمج فرقنا وتقنياتنا يوفّر منصة قوية وفريدة من نوعها".

من جهته، قال تيم رايس، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ Coin Metrics، إن مستقبل الأصول الرقمية يتطلب بنية تحتية قوية قادرة على دعم التداول والاستثمار وإدارة المخاطر على نطاق مؤسساتي.

Big announcement: Talos has agreed to acquire Coin Metrics (@coinmetrics), the leader in crypto market data and blockchain analytics.



This strategic combination will create the first fully integrated institutional platform that unifies best-in-class execution and portfolio… pic.twitter.com/2WomyfccsZ — Talos (@talostrading) July 16, 2025

— Talos (@talostrading)

تالوس تواصل التوسع عبر الاستحواذات

يُعد استحواذ Coin Metrics هو الأكبر لشركة Talos حتى الآن، لكنه ليس الأول. ففي عام 2023، استحوذت الشركة على D3X Systems، وهي منصة لبناء المحافظ الاستثمارية، ثم استحوذت على شركة Cloudwall لإدارة المخاطر في أبريل 2024، وأخيرًا على منصة التمويل اللامركزي المؤسسي Skolem في مايو من العام نفسه. ولم تُكشف التفاصيل المالية لتلك الصفقات.

وعلى الرغم من استمرار السوق الهابطة والغموض التنظيمي في الولايات المتحدة وهو ما قد حال دون دخول عدد من المؤسسات الاستثمارية إلى Talos إلا أن الشركة نجحت في تنفيذ جولات تمويل قوية خلال السنوات الماضية.

ففي عام 2021، جمعت الشركة 40 مليون دولار في جولة دعمها Andreessen Horowitz، ثم جمعت 105 ملايين دولار في عام 2022 في جولة قادتها شركة Stripes، ما رفع تقييم الشركة إلى 1.3 مليار دولار. ومن بين كبار المستثمرين المؤسسيين أيضًا: BNY Mellon وPayPal وCiti وWells Fargo Strategic Capital.

وقال كاتز في تصريح لمجلة Fortune إن الإدارة الأمريكية الجديدة المؤيدة للعملات الرقمية ستُمهّد الطريق لدخول مزيد من المؤسسات الكبرى إلى المجال. وأضاف: "لا أعتقد أن هناك مؤسسة مالية كبرى لم نبدأ محادثات معها حتى الآن".

ارتفاع نشاط الاندماجات والاستحواذات في سوق الأصول الرقمية

تأتي الصفقة في وقت يشهد فيه سوق العملات الرقمية تصاعدًا في نشاط الاندماجات والاستحواذات. ففي يوم الإثنين، شارك الرئيس التنفيذي لشركة Metaplanet اليابانية في تحالف يتفاوض على شراء حصة مسيطرة في شركة SGA، وهي شركة خدمات برمجية مُدرجة. وإذا اكتملت الصفقة، ستتمكن SGA من شراء البيتكوين والتحوّل إلى شركة خزانة بيتكوين، على غرار Metaplanet التي تسعى لتوسيع استراتيجيتها في آسيا.

وفي مايو الماضي، أعلنت منصة Robinhood المالية عن نيتها الاستحواذ على شركة WonderFi الكندية المتخصصة في العملات الرقمية خلال النصف الثاني من عام 2025 مقابل نحو 179 مليون دولار. وفي الشهر نفسه، استحوذت شركة Alchemy، وهي منصة تطوير Web3، على منصة HeyMint لإطلاق رموز NFT ومقرها كاليفورنيا، دون الإفصاح عن قيمة الصفقة.