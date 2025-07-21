موجة شراء حارقة تجتاح سوق NFT مع ارتفاع حاد في أسعار CryptoPunks وPenguins

تام شمس - الاثنين 21 يوليو 2025 12:51 مساءً - عاد المستثمرون إلى سوق الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) بقوة بعد موجة شراء جماعية شهدها يوم الأحد، شملت مجموعات NFT من الدرجة الأولى، مدفوعة بانتعاش سوق العملات المشفرة.

ووفقًا لبيانات CoinGecko، سجلت مجموعة CryptoPunks وهي الأكبر من حيث القيمة السوقية ارتفاعًا بنسبة 15.9% في سعر الحد الأدنى (floor price)، من 40.9 إيثريوم إلى 47.5 إيثريوم، أي ما يزيد عن 179,000 دولار. وتم بيع 83 قطعة من المجموعة إلى حاملي NFT جدد في يوم واحد فقط.

كما شهدت مجموعة Pudgy Penguins، ثاني أكبر مجموعة من حيث القيمة السوقية، ارتفاعًا بنسبة تفوق 15% لتصل إلى 16.6 إيثريوم (62,597 دولارًا)، حيث قام 100 مشتري جديد بجمع عدد كبير من الرموز يوم الأحد.

وفي المرتبة الثالثة، ارتفعت مجموعة Infinex Patrons، التي تمنح حامليها حق التصويت في حوكمة بروتوكول Infinex، بنسبة 9.4% لتصل إلى 1.4 إيثريوم (5,241 دولارًا).

مجموعات أخرى سجلت مكاسب ضخمة أيضًا، من بينها مجموعة You The Real MVP المرتبطة بنظام Memeland، والتي ارتفعت بنسبة هائلة بلغت 1280%.

السوق الأوسع لـNFTs يعود إلى الواجهة

شهدت القيمة السوقية الإجمالية لسوق NFT ارتفاعًا بنسبة 21.2% خلال الـ24 ساعة الماضية لتتجاوز 6.34 مليار دولار، بينما قفز حجم المبيعات اليومي بنسبة 303% ليصل إلى 38.7 مليون دولار، وفقًا لـCoinGecko.

ويمثل هذا تحوّلًا كبيرًا مقارنة بما كانت عليه السوق قبل بضعة أشهر، إذ أفادت Cointelegraph في أبريل أن حجم تداولات NFT تراجع بنسبة 61% في الربع الأول من عام 2025 ليبلغ 1.5 مليار دولار فقط. وكان العام الماضي قد سُجّل كأسوأ عام من حيث حجم تداولات ومبيعات NFT منذ 2020، وذلك بسبب التقلبات الحادة وارتفاع أسعار التوكنات.

NFT تعود بعد سنوات من التراجع

يرى مستخدمون على منصة X أن هذا الارتفاع قد يكون إشارة على عودة زخم سوق NFT بعد سنوات من التراجع الذي تلا ذروة دورة 2021. وكتب أحد أعضاء مجتمع NFT يُعرف باسم Cirrus يوم الأحد: "رأيت شخصًا اشترى NFT من النوع الأدنى (floor mutant) وغيّر وصف حسابه فورًا إلى ’مستشار Web3 بدوام كامل‘. ربما نحن فعلًا عدنا."

من جهته، قال المستثمر والمصرفي السابق تايلر وارنر، الذي ينشط على X تحت اسم TylerD، إنه يعتقد أن "الكثير من الناس يستهينون بمدى حب جيل 2021 لـNFTs."

أما جيسون يانوفيتز، الشريك المؤسس لـBlockworks، فقال إن NFTs "تتحرك وكأن هناك صناديق خزانة NFT في الأفق."

وقام الفنان الرقمي الشهير بيبل (Mike Winkelmann)، الذي باع عمله الشهير "Everydays: The First 5000 Days" مقابل 69 مليون دولار عام 2021، بإحياء موجة الارتفاع من خلال عمل فني جديد أطلق عليه اسم "Big Sweep".

الخبراء توقّعوا ارتدادًا في السوق

في مايو، قال يهودا بيتشر، استراتيجي منصة CryptoSlam، لـCointelegraph إنه يعتقد أن سوق NFT مهيأ للارتداد، لكن بنظرة أكثر واقعية من الارتفاعات السابقة. وأشارت المحللة في DappRadar، سارة غيرغيلاس، في تقرير نُشر في الشهر ذاته، إلى أن القطاع قادر على التعافي، لكنه بحاجة إلى محفزات جديدة، مشيرة إلى الأصول الواقعية كإحدى هذه الفرص.

وفي 9 يوليو، نفد إصدار جديد من مغني الراب الأمريكي سنوب دوغ يضم نحو 1,000 NFT عبر تيليغرام خلال 30 دقيقة فقط، ما أثار المزيد من التوقعات حول احتمال عودة الزخم إلى السوق.