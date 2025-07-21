إصلاح وشيك لخلل في MetaMask يتسبب في تآكل الأقراص الصلبة من نوع SSD

تام شمس - الاثنين 21 يوليو 2025 12:51 مساءً - أكدت شركة Consensys، المطورة لمحفظة MetaMask، أنها تستعد لإطلاق تحديث عاجل لإصلاح خلل في امتداد المتصفح الخاص بالمحفظة، بعد ورود تقارير من مستخدمين تشير إلى أن الامتداد يقوم بكتابة مئات الجيغابايتات من البيانات يوميًا على أقراصهم الصلبة من نوع SSD، ما قد يؤدي إلى تقصير عمرها الافتراضي بشكل كبير.

وفي تصريح لـ Cointelegraph، أكد متحدث باسم Consensys أن بعض مستخدمي MetaMask يعانون من "نشاط غير اعتيادي على القرص"، لافتًا إلى أن الفرق التقنية تعمل حاليًا على معالجة المشكلة.

أحد أبرز التقارير جاء من مستخدم يُدعى ripper31337 عبر بلاغ على منصة GitHub بتاريخ 24 يونيو، أفاد فيه أنه بعد تثبيت جديد لامتداد MetaMask على متصفحات تستند إلى Chromium، مثل Chrome وEdge وOpera، لاحظ أن الامتداد كان يكتب بيانات باستمرار على قرص SSD في الخلفية، حتى دون أي تفاعل من المستخدم.

وبحسب التقرير، فإن معدل الكتابة بلغ نحو 5 ميغابايت في الثانية، أي ما يعادل 500 غيغابايت في اليوم، و25 تيرابايت خلال ثلاثة أشهر وهو معدل قد يُتلف الأقراص الصلبة في وقت أقصر بكثير من عمرها الطبيعي الذي يتراوح عادة بين 5 و10 سنوات.

Consensys: التحديث قادم قريبًا

في بيان لـ Cointelegraph، أوضح المتحدث باسم الشركة أن "الإصلاح سيتم إطلاقه قريبًا جدًا"، مضيفًا أن محفظات المتصفح تقوم عادةً بكتابة الحالة إلى القرص، وهو سلوك متوقع، لكن ما تم الإبلاغ عنه من قِبل عدد قليل من المستخدمين يشير إلى "نشاط غير طبيعي على القرص".

وأضاف: "تؤثر هذه المشكلة بشكل أساسي على المستخدمين الذين لديهم حجم كبير بشكل غير اعتيادي من البيانات المخزنة (state). ونحن ندرس الآن استراتيجيات لتقليص هذا الحجم."

وأشار إلى أن الفريق يعمل أيضًا على تقليل حجم عمليات الكتابة، وتخفيض وتيرة جلب البيانات عندما لا تكون قيد الاستخدام الفعلي.

المشكلة مستمرة وربما أقدم مما يُعتقد

ورغم أن البلاغ الرسمي من ripper31337 نُشر في 24 يونيو، إلا أن مستخدمًا آخر باسم Quanquan كان قد أشار إلى المشكلة ذاتها في مراجعة نشرها بتاريخ 9 مايو.

وكتب حينها: "متصفح Chrome على macOS، مع تشغيل إضافة MetaMask لكن دون استخدامها، كتب 100 غيغابايت من البيانات على قرص SSD خلال يوم واحد. وبعد تعطيل الإضافة، تباطأ النشاط فورًا"، وفقًا لما ترجمته Google. ولم تتلقَّ المراجعة حينها أي رد، لكنها لاقت تفاعلًا من مستخدمين صنفاها بأنها مفيدة.

الخلل لا يزال قائمًا

وفي 17 يوليو، نشر مستخدم آخر باسم PopCatMAGA تعليقًا جديدًا على GitHub أكد فيه أن الخلل لا يزال نشطًا. وكتب: "الأسوأ من ذلك أن الكثير من المستخدمين لا يدركون حتى أن هذا يحدث.

متصفحي يعمل على مدار الساعة مع الامتداد، وقد تسبب هذا في تآكل 50% من عمر SSD الخاص بي. أصلحوا هذه الكارثة فورًا هذا غير مقبول إطلاقًا."

قال أحد مستخدمي GitHub إن الخلل لا يزال نشطًا، ويزعم أنه أدى إلى تقصير عمر محرك أقراص SSD الخاص به بنسبة 50%. المصدر: GitHub

وردّ أحد أعضاء فريق MetaMask على نفس الموضوع في 19 يوليو، مؤكدًا مجددًا أن الفريق يعمل على حل للمشكلة وسيتم طرحه قريبًا.

