الذكاء الاصطناعي وتقنية البلوكتشين يبدآن بإحداث ثورة في نظام التعليم التقليدي

تام شمس - الاثنين 21 يوليو 2025 12:51 مساءً - يُحدث كل من الذكاء الاصطناعي والبلوكتشين تحوّلًا جذريًا في أنظمة التعليم التقليدية، من خلال توسيع إمكانية الوصول إلى التعليم عبر أنظمة اعتماد بديلة ومحتوى مدعوم بالذكاء الاصطناعي.

يستخدم جون فون سيغيرن، وهو معلم إلكتروني ومؤسس Futureproof Music School وهي مدرسة إلكترونية لتعليم إنتاج الموسيقى الإلكترونية مساعدًا ذكيًا لتنظيم الدورات التعليمية ودعم محتواها لطلابه.

وقال سيغيرن لـCointelegraph إنه يخطط لإطلاق شهادات قائمة على تقنية البلوكتشين لأولئك الذين يُتمّون الدورات التعليمية، بحيث تُشكل دليلاً موثقًا وقابلًا للتحقق على اجتيازهم للبرنامج وفهمهم للمحتوى.

يُعد ارتفاع تكاليف التعليم أحد العوامل المساهمة في تزايد الطلب على البدائل الرقمية. المصدر: مبادرة بيانات التعليم

ارتفاع تكاليف التعليم يدفع نحو البدائل الرقمية

تشير بيانات من Education Data Initiative إلى أن ارتفاع التكاليف التعليمية التقليدية يُعد أحد العوامل الرئيسية التي تدفع الطلب المتزايد على البدائل الرقمية.

وقال سيغيرن: "كنت جزءًا من عملية اعتماد مدرستي السابقة، وشاهدتُ العديد من المشكلات في تلك العملية."

وفي تقرير صادر عن منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، ورد أن هناك "زخمًا عالميًا متناميًا لاستخدام تقنية البلوكتشين في إصدار وتبادل والتحقق من المؤهلات والخبرات التعليمية". وأشار التقرير إلى أن تقنية البلوكتشين "تمكّن أي جهة من التحقق من صحة الادعاءات المتعلقة بشخص أو مؤسسة، بما في ذلك خصائصهم ومؤهلاتهم، وذلك على الفور وبدرجة عالية من الموثوقية".

وأضاف التقرير: "يساعد هذا في القضاء على تزوير السجلات، ويُسهّل انتقال المتعلمين والعمال بين المؤسسات والمناطق الجغرافية، كما يمنح الأفراد مزيدًا من السيطرة على بياناتهم."

وبحسب محللين، فإن دمج تقنيتي البلوكتشين والذكاء الاصطناعي يُعد من أبرز العوامل التي ستُحدث تحوّلات جذرية في مجالات التعليم والرعاية الصحية وإنتاج المحتوى.

مشاريع كريبتو أخرى توظف البلوكتشين والذكاء الاصطناعي في التعليم

توفر الشهادات القائمة على البلوكتشين، إلى جانب المحتوى المدعوم بالذكاء الاصطناعي، إمكانية تحقق عالمية من دون حدود، وتُتيح فرصًا تعليمية بأسعار أقل للطلاب.

وفي يناير، أطلقت منظمة Open Campus وهي منظمة لامركزية مستقلة (DAO) تستخدم البلوكتشين في تطبيقات التعليم شبكة EDU Chain، وهي بلوكتشين من الطبقة الثالثة (Layer-3).

رئيس الإجماع مايكل لاو، في الصورة على اليسار، مع رئيس أنيموكا براندز يات سيو، في الصورة على اليمين، يناقشان العملات المشفرة والذكاء الاصطناعي والتعليم في مؤتمر الإجماع 2025. المصدر: Cointelegraph

وستُستخدم EDU Chain لتخزين بيانات وشهادات الطلاب على السلسلة بطريقة غير قابلة للتلاعب أو التزوير، ويمكن التحقق منها بشكل موثوق.

خلال مشاركتهما في Consensus 2025، ناقش مايكل لاو، رئيس مجلس إدارة Consensus، ويات سيو، رئيس Animoca Brands، التأثير المتزايد لتقنيتي الكريبتو والذكاء الاصطناعي في قطاع التعليم.

وفي مؤتمر Token2049 الذي أُقيم في دبي، الإمارات العربية المتحدة، قال المؤسس المشارك لمنصة Binance، المعروف باسم CZ، إنه يسعى إلى تعليم مليار طفل عبر مشروع Giggle Academy، وهي منصة تعليمية مجانية عبر الإنترنت للأطفال.

وأوضح CZ أن الذكاء الاصطناعي التوليدي لعب دورًا محوريًا في تصميم المحتوى التعليمي المستخدم ضمن Giggle Academy.