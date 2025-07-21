انتعاش سوق NFT يدفع الايثيريوم نحو مستويات قياسية

أشار “يات سيو”، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة “أنيموكا براندز”، إلى أن تعافي قطاع الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT) قد يكون محرك رئيسي لارتفاع سعر الايثيريوم إلى أعلى مستوياته التاريخية، متجاوزا الذروة السابقة البالغة نحو 4800 دولار في نوفمبر 2021.

وفي منشور على منصة X بتاريخ 21 يوليو، ربط “سيو” بين أداء سوق NFT وسعر الإيثيريوم، مشيرا إلى أن كليهما مرّ بفترة ركود مطولة، لكن مؤشرات السوق تُظهر حاليا بوادر انتعاش واضحة.

حيث شهدت مجموعات رائدة مثل “CryptoPunks” زيادات ملحوظة في الأسعار، وتخطت القيمة السوقية الإجمالية لـNFT حاجز 10 مليار دولار، مقتربة من ذروة عام 2021 البالغة 15.6 مليار دولار.

وقد ترافق هذا النمو مع تجاوز سعر الايثيريوم مستوى 3800 دولار لأول مرة منذ ديسمبر 2024.

يرى “سيو” أن مستقبل الايثيريوم يرتبط بمدى نجاح المجتمع في تبنّي NFT كأدوات ثقافية، لا كمجرد أصول مالية.

فوفقا له، تمثل هذه الرموز مظاهر للهوية والانتماء والمكانة الاجتماعية، مما يمنحها قيمة اقتصادية مستدامة.

رغم أن سوق NFT أصبح موزع على عدة شبكات بلوكشين، ما أدى إلى تراجع هيمنة الإيثيريوم إلى أقل من 50% عند استثناء شبكات الطبقة الثانية، إلا أن “سيو” يؤكد أن للإيثيريوم قوة رمزية مماثلة لما تمثله علامات تجارية فاخرة مثل “هيرميس” و”رولكس”، حيث ترتبط القيمة بالرمزية والثقافة أكثر من الاستخدام.

ويُضيف أن الإيثيريوم يلعب دور رمز إنفاق داخل النظام البيئي للويب3، مقارنة بالبيتكوين التي يهيمن عليها منطق الادخار.

إذ تُستخدم الايثيريوم بفعالية في التمويل اللامركزي وشراء الرموز الرقمية، ما يعكس أثرها الاقتصادي المباشر على الشبكة.

وفي هذا السياق، دعا “سيو”، الشريك المؤسس للإيثيريوم، إلى دعم رموز NFT كجزء أساسي من الاقتصاد الثقافي للشبكة، مؤكدا أن القيمة تتجاوز المال، وتمتد إلى الهوية والانتماء المجتمعي.

اقرأ أيضا:

منصة “MoonPay” تُطلق محفظة متكاملة تدعم TRX وUSDT على شبكة ترون

شركة الكريبتو “BitGo” تُقدّم ملف طرحها العام الأولي IPO سرا إلى هيئة SEC

