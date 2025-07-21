منصة "CoinDCX" تُعرض مكافأة تصل إلى 11 مليون في إطار جهود استرداد الأصول المسروقة

أعلنت منصة “CoinDCX” الهندية للعملات المشفرة عن مكافأة قد تصل إلى 11 مليون دولار في إطار جهودها لاسترداد أصول مسروقة بقيمة 44 مليون دولار، إثر هجوم إلكتروني يُشتبه بضلوع مجموعة “لازاروس” الكورية الشمالية فيه.

ووفقا لشركة أمن البلوكشين “Cyvers”، أظهر أسلوب الاختراق تطابقا مع هجمات “لازاروس” السابقة، بما في ذلك استخدام جسور بين شبكات البلوكشين وأداة “Tornado Cash” لإخفاء حركة الأموال.

ذكر “ديدي لافيد”، الرئيس التنفيذي لـ “Cyvers”، أن المهاجمين استغلوا حساب داخلي لتوفير السيولة، وتمكنوا من نقل أصول من شبكة سولانا إلى ايثيريوم قبل إخفائها.

الهجوم، الذي وُصف بأنه معقد ومنسق على مستوى عال، استغل نقاط ضعف محتملة مثل مفاتيح API المكشوفة أو إعدادات أمنية غير محكمة.

ورغم أن الحساب المتأثر كان معزولا عن محافظ المستخدمين، فإن صلاحياته كانت كافية لتنفيذ عمليات نقل واسعة دون إثارة إنذارات فورية.

اليوم 21 يوليو، أطلقت “CoinDCX” برنامج مكافآت يتيح منح ما يصل إلى 25% من الأموال المستردة لأي جهة تسهم في استعادتها، وهو ما قد يعادل 11 مليون دولار.

أكد “سوميت جوبتا”، الرئيس التنفيذي لـ “CoinDCX”، أن سلامة أموال المستخدمين لم تتأثر، وأن الشركة ستتحمل الخسارة من احتياطاتها.

وشدد على أهمية تحديد المسؤولين عن الهجوم لضمان منع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلا.

