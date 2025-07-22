إريك ترمب يحتفل بعد 5 أشهر من دعوته الجميع لشراء الإيثر (ETH)

تام شمس - الثلاثاء 22 يوليو 2025 02:23 مساءً - خرج إريك ترمب، نجل الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، على منصة X يوم الإثنين ليفاخر بصعود عملة الإيثر (ETH) إلى ما فوق 3800 دولار، بعد موجة ارتفاع استمرت شهرًا.

وكتب ترمب: "كيف حالي الآن يا @TedPillows؟"، ردًا على منشور قديم يعود إلى ثلاثة أشهر من تيد بيلوز، الشريك في بورصة العملات الرقمية OKX، الذي سخر منه في أبريل بعد تراجع سعر الإيثر في فبراير ومارس.

وأضاف في رد على مستخدم آخر سخر منه بدوره بسبب انخفاض السوق: "ارتفع بنسبة 35٪ في 5 أشهر يا صديقي. تعلّم تقبّل التقلبات."

وتابع: "لو كنت ذكيًا، لكنت اشتريت في الانخفاضات أيضًا (كما قلت حينها)."

ويظهر في منشور ترمب صورة لشخصية "مينون" الشهيرة من أفلام الرسوم المتحركة وهو يلقي الميكروفون أرضًا، في لقطة تعبيرية مرفقة بإعادة تغريد لتغريدته الأصلية بتاريخ 4 فبراير التي دعا فيها لشراء الإيثر. المصدر: إيرك ترامب.

إريك ترمب كان على حق

لو أن أحدهم اشترى الإيثر حين أعلن ترمب دعمه للعملة، لكان اليوم يحقق أرباحًا غير محققة بنحو 30٪، إذ يتم تداول ETH حاليًا عند حوالي 3732 دولارًا، مرتفعًا من حوالي 2877 دولارًا في 4 فبراير، بحسب بيانات CoinGecko.

لكن في المقابل، كان من الممكن أن يرى المستثمرون خسائر ورقية لاحقًا، إذ انخفض سعر الإيثر بنسبة تقارب 49٪ خلال الأسابيع الأربعة التي تلت تغريدة ترمب. ويتم تداول الإيثر حاليًا بارتفاع بنسبة 12٪ منذ بداية العام.

يوم الأحد، أشار المحلل غيرت فان لاجن إلى تشابه كبير بين البنية الحالية لسعر الإيثر ومؤشر داو جونز (DJIA) في عام 1980.

وتوقّع أن يصل سعر ETH إلى 8000 دولار في أوائل عام 2026 مع دخول العملة في المرحلة الأخيرة من نمطها الصعودي طويل الأجل.

روابط عائلة ترمب بعالم العملات الرقمية

ترمب وعائلته مرتبطون بعدة مشاريع في عالم العملات الرقمية، ويُقال إن هذه الروابط ساهمت في زيادة ثروته الشخصية بأكثر من 620 مليون دولار خلال بضعة أشهر.

ويوم الإثنين، أعلنت شركة "ترمب ميديا آند تكنولوجي غروب" المالكة لمنصة Truth Social أنها تمتلك ما قيمته مليارا دولار من البيتكوين وأوراق مالية مرتبطة به، بعد أن جمعت 2.5 مليار دولار كجزء من استراتيجيتها في الاستثمار بالبيتكوين، مع نية شراء المزيد حسب ظروف السوق.

أما أبناء ترمب، دونالد جونيور وإريك، فهم من مؤسسي شركة "أمريكان بيتكوين"، التي جمعت 220 مليون دولار من مستثمرين مؤسسيين لشراء بيتكوين لصندوق الخزانة وشراء أجهزة تعدين.

ويُعد أبناء ترمب الثلاثة من المؤسسين المشاركين في شركة "وورلد ليبرتي فاينانشال"، فيما يُشار إلى دونالد ترمب نفسه بلقب "المؤسس الفخري" للشركة.