رومان ستورم قد يطلب إعلان بطلان المحاكمة بسبب شهادة ضحية احتيال

تام شمس - الثلاثاء 22 يوليو 2025 03:56 مساءً - قد يتقدم محامو الدفاع عن رومان ستورم، الشريك المؤسس لمنصة خلط العملات المشفرة Tornado Cash، بطلب لإعلان بطلان المحاكمة بسبب شهادة شاهد حكومي يقولون إنه لا علاقة له بالخدمة.

وبحسب ما أفادت به صحيفة Inner City Press، ناقش فريق الدفاع فكرة إعلان البطلان مع القاضية الفيدرالية كاثرين بولك فايلا في مانهاتن يوم الإثنين، معربين عن شكوكهم بشأن شهادة الشاهدة الحكومية هانفينغ لين، التي أدلت بشهادتها يوم الثلاثاء.

إذا تمت الموافقة، فإن إعلان البطلان سيجعل المحاكمة لاغية بسبب خطأ قضائي مثل قبول أدلة كان ينبغي استبعادها ما قد يؤدي إلى إسقاط القضية أو إعادتها من جديد أمام قاض وهيئة محلفين مختلفين.

يواجه ستورم عقوبة تصل إلى 45 عامًا في السجن، بعد اتهامه عام 2023 بالتآمر لغسل الأموال، وانتهاك العقوبات الأميركية، وتشغيل مشروع غير مرخص لغسل الأموال عبر خدمة خلط العملات Tornado Cash التي شارك في تأسيسها. وقد وُجهت إليه التهم مع شريكه المؤسس الآخر رومان سيمينوف، الذي لم يمثل أمام المحكمة ويُعتقد أنه لا يزال في روسيا.

شهادة الشاهدة الحكومية تكشف عن عملية احتيال

في إفادتها أمام المحكمة يوم الثلاثاء، تحدثت هانفينغ لين عن تعرضها لاحتيال في "علاقة رومانسية" عبر تطبيق واتساب، حيث خسرت ما يقرب من 190,000 دولار في عام 2022.

وقالت لين إنها تعرفت على شخص عبر الإنترنت أقنعها بشراء بيتكوين من منصة تداول، ثم سحب الأموال إلى موقع تداول وهمي أظهر لها أرباحًا مرتفعة مزيفة، مما شجعها على إرسال المزيد من الأموال. وأضافت أن الأموال سُرقت منها لاحقًا، وأن خدمة "باي باك" (Payback) لاسترداد العملات المشفرة أخبرتها أن بعض عملاتها مرت عبر Tornado Cash.

لكن محامي الدفاع ديفيد باتون قال للمحكمة: "بحسب بحثنا خلال عطلة نهاية الأسبوع، لم نعثر على أي دليل يربط أموال السيدة لين بـ Tornado Cash". وأضاف: "نحتاج إلى التشاور مع السيد ستورم بشأن التقدم بطلب لإعلان بطلان المحاكمة".

خبير حكومي يعترف بعدم مراجعة حالة لين

بحسب ما ذكره موقع The Rage، اعترف العميل الخاص في مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) جوزيف ديكابوا، وهو خبير تتبع العملات المشفرة والشاهد الرئيسي في القضية، خلال استجواب الدفاع له، بأنه لم يُطلب منه تحليل معاملات لين.

وكان من المفترض أن يشرح ديكابوا كيف تم تحويل الأموال من عمليات قرصنة إلى Tornado Cash، لكن الدفاع قال إنهم كانوا يتوقعون أن يربط تدفقات أموال لين بالخدمة، إلا أنه "لم يفعل ذلك على ما يبدو".

وردّ الادعاء بأنه سيستدعي محللًا آخر من مصلحة الضرائب الأميركية (IRS)، وهو ستيفان جورج، لإثبات أن أموال لين مرّت عبر Tornado Cash.

شكوك من باحثي البلوكتشين حول شهادة لين

رغم أن فريق الدفاع لم يكشف عن طبيعة بحثه، فقد شكّك باحثو بلوكتشين على وسائل التواصل الاجتماعي في رواية لين، قائلين إن معاملات المحتالين الذين خدعوها لم تمر عبر Tornado Cash مطلقًا.

وكتبت الباحثة في أمن MetaMask، تايلور موناخان، على منصة X، أنها تتبعت أموال لين، وتوصلت إلى أن المحتالين لم يستخدموا Tornado Cash، بل قاموا بتحويل البيتكوين إلى إيثيريوم، وربطوا المعاملة بمعاملات أخرى بشكل خاطئ ضمن تحليلات Payback.

وأكد المحلل الشهير ZachXBT على نتائج موناخان، وانتقد تحليل شركة Payback، قائلاً: "لا أعلم كيف يمكن لشركة أن تُخطئ في التتبع إلى هذا الحد، بحيث لا تتمكن من تتبع إيداع مباشر من عنوان سرقة وتخلط بين المسارات لاحقًا وتربطها بـ Tornado Cash".