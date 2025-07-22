القاضية تسمح بشهادة حول "إمكانية" تعديل كود Tornado Cash

تام شمس - الثلاثاء 22 يوليو 2025 03:56 مساءً - سمحت قاضية فيدرالية تشرف على محاكمة رومان ستورم، الشريك المؤسس والمطور في Tornado Cash، لهيئة المحلفين بالاستماع إلى شهادة تزعم أنه كان بإمكانه تعديل المنصة "لردع المجرمين عن استخدامها".

وفي أمر صدر يوم الأحد، رفضت القاضية كاثرين فايلا طلب الدفاع باستبعاد شهادة شاهد حكومي بشأن التعديلات التي يُزعم أن ستورم كان قادرًا على إجرائها على Tornado Cash.

الشاهد، فيليب ويرلاو، وهو محقق في شركة AnChain.AI المتخصصة في التحقيقات الاحتيالية والامتثال لقوانين مكافحة غسل الأموال، سيسمح له بالإدلاء بشهادته بأن ستورم كان لديه الوسائل لمنع Tornado Cash من استخدامه لغسل الأموال الناتجة عن جرائم، من خلال ميزات العقود الذكية، لكنه اختار عدم القيام بذلك.

وقالت فايلا: "مثل هذه الشهادة مقبولة". وأضافت: "يقول الدفاع إنه ’لن تكون هناك أي أدلة على أن عقدًا ذكيًا لتسجيل المستخدمين قد تم استخدامه فعليًا في صناعة البلوكشين.‘ قد يكون ذلك صحيحًا، لكن لا يزال بإمكان السيد ويرلاو الإدلاء بشهادته بشأن تنفيذ مثل هذه الميزة طالما أنها ممكنة تقنيًا ومن المرجح أن مطورًا مثل السيد ستورم كان سيعرف عنها."

جزء من أمر القاضية فايلا الصادر يوم الأحد برفض طلب من محامي ستورم. المصدر: PACER

ويصادف يوم الاثنين اليوم السادس من محاكمة ستورم الجنائية، حيث يواجه تهماً بغسل الأموال، والتآمر لتشغيل خدمة تحويل أموال غير مرخصة، والتآمر لانتهاك العقوبات الأمريكية بسبب دوره في Tornado Cash. وقال ممثلو الادعاء إنهم يتوقعون الانتهاء من تقديم قضيتهم بحلول يوم الجمعة، وهو اليوم الذي سيبدأ فيه محامو ستورم بعرض دفاعهم.

حتى الآن، قدمت الحكومة الأمريكية شهادات من شهود تتراوح بين قراصنة يُزعم أنهم استخدموا خدمة الخلط لغسل أموال غير مشروعة، إلى محاسب جنائي في مكتب التحقيقات الفيدرالي وعميل خاص يحقق في القضية. ووفقًا للتقارير، شهد جويل ديكابوا، وهو عميل إشرافي في وحدة الجرائم الإلكترونية التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي، يوم الخميس بأن فريقه وجد 16 حالة، كل منها تتضمن أكثر من 5 ملايين دولار تم تمريرها عبر Tornado Cash.

ما الذي يعنيه الحكم المحتمل لمستقبل ستورم؟

تم القبض على أليكسي بيرتسيف، شريك ستورم المؤسس ومطور آخر في Tornado Cash، ومحاكمته وإدانته بتهمة غسل الأموال المرتبطة بالخدمة في هولندا، حيث حكم عليه بالسجن لأكثر من خمس سنوات في عام 2024.

وقد تكون نتيجة قضية ستورم في الولايات المتحدة مختلفة. ووفقًا لتقارير من قاعة المحكمة، قالت القاضية فايلا إنها تنظر في القضايا المماثلة المتعلقة بالعملات المشفرة، بما في ذلك قضية الرئيس التنفيذي السابق لمنصة FTX سام بانكمان-فريد، والشريك المؤسس لـ OneCoin كارل غرينوود، ومدير المنتجات السابق في OpenSea ناثانيال تشاستين وجميعهم صدرت بحقهم أحكام بالسجن.

بدأت عملية اختيار هيئة المحلفين في محاكمة ستورم في 14 يوليو، ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة من ثلاثة إلى أربعة أسابيع، بحسب ما أفاد به ستورم.