العملة الرقمية BNB تسجل أعلى مستوى لها على الإطلاق

سجلت العملة الرقمية BNB ارتفاع جديد تجاوز حاجز 800 دولار، محققة بذلك أعلى مستوى لها على الإطلاق، وفقا لبيانات “CoinGecko”.

وبلغت قيمتها القصوى على منصة بينانس نحو 804 دولار مساء يوم أمس الثلاثاء، ما رفع القيمة السوقية للعملة إلى 111 مليار دولار، متجاوزة بذلك عملة سولانا التي تبلغ قيمتها السوقية حوالي 107 مليار دولار.

هذا الأداء القوي يأتي بعد أن بلغت BNB ذروتها السابقة عند 750 دولار في ديسمبر 2024، مسجلة مكاسب بنسبة 16% خلال أسبوع واحد، مقابل ارتفاع بنسبة 2% فقط في سعر البيتكوين خلال الفترة نفسها.

في ظل تزايد اهتمام الشركات المدرجة علنا بتنويع استثماراتها، باتت العملات الرقمية البديلة مثل BNB والإيثيريوم وسولانا والريبل ولايتكوين تجذب زخم متزايد، متجاوزة الحصرية التي طالما تمتعت بها البيتكوين.

من جانبها، أعلنت شركة “نانو لابز” المدرجة في بورصة ناسداك عن توسيع حيازتها من عملة BNB لتصل إلى 120,000 عملة، بقيمة إجمالية تقارب 90 مليون دولار.

وقد شملت هذه الحيازة استحواذ حديث على أكثر من 45,000 عملة من خلال معاملات خارج السوق بمتوسط سعر بلغ 764 دولار، وبتكلفة متوسطة قدرها 707 دولار لكل عملة.

كما تخطط الشركة لتعزيز وجودها في النظام البيئي لـ BNB عبر استثمارات مباشرة واستحواذات استراتيجية.

في السياق نفسه، تدعم شركة “YZi Labs” إطلاق صندوق “10X Capital” المتخصص في BNB، بقيادة “ديفيد نامدار”، ويهدف إلى إتاحة فرص استثمار مؤسساتية في BNB من خلال الإدراج العام في السوق الأمريكي.

وفيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية، يرى بنك “ستاندرد تشارترد” أن BNB قد تسجل ارتفاع يصل إلى 2,775 دولار بحلول عام 2028، استنادا إلى أدائها المتوازن بين العوائد والتقلبات منذ مايو 2021.

ويرى البنك أن استمرار هيمنة منصة بينانس يمنح BNB أساسيات قوية تؤهلها لتكون من الأصول الرقمية المرجعية في السنوات القادمة.

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