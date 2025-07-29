جوزيف لوبين: نريد شراء الإيثر أسرع من أي شركة أخر

تام شمس - الثلاثاء 29 يوليو 2025 05:33 مساءً - جوزيف لوبين، أحد المؤسسين المشاركين لإيثيريوم ورئيس مجلس إدارة شركة SharpLink Gaming، عبّر عن طموح شركته في جمع الإيثر (ETH) بأسرع وتيرة ممكنة، متفوقًا على جميع المشاريع الأخرى في سباق التراكم.

لوبين في مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ يوم الإثنين:

"نعتقد أننا سنتمكن من تراكم كميات من الإيثر لكل سهم مخفف بالكامل بشكل أسرع من أي مشروع قائم على الإيثيريوم، بل وبالتأكيد أسرع من المشاريع القائمة على البيتكوين."

وأوضح أن شركة SharpLink تجمع رأس المال "بشكل يومي" من خلال آليات البيع المباشر في السوق، بهدف توسيع احتياطاتها من الإيثر، مع استثمار تلك الحيازات الحالية عبر التحصيص (staking) لتحقيق عوائد مركبة تعزز مركزها. يُذكر أن لوبين يشغل حاليًا أيضًا منصب الرئيس التنفيذي لشركة Consensys، المتخصصة في بنية إيثيريوم التحتية.

BitMine تتصدر سباق احتياطيات الإيثر

تتنافس SharpLink مع شركة BitMine Immersion Tech، التابعة لتوم لي، على صدارة مشهد احتياطيات الإيثر المؤسسية.

ووفقًا لبيانات موقع StrategicETHReserve، فإن BitMine تحتفظ حاليًا بـ 566,800 إيثر بقيمة تقارب 2.13 مليار دولار، بينما تأتي SharpLink في المرتبة الثانية بـ 360,800 إيثر تبلغ قيمتها نحو 1.35 مليار دولار.

وتُكمل كل من Ethereum Foundation وThe Ether Machine وPulseChain المراكز الخمسة الأولى، بينما تمتلك شركات مثل Coinbase وBit Digital وGolem Foundation أكثر من 100,000 إيثر لكل منها.

سباق التراكم يزيد من الضغط على الطلب

يُنظر إلى اتجاه المؤسسات لتبني احتياطيات الإيثر على أنه محرك رئيسي للطلب، ما ساعد ETH على اللحاق بركب البيتكوين وسولانا بعد أن كانت متأخرة في بداية الدورة الصاعدة الحالية.

ووفقًا لبيانات CoinGecko، ارتفع سعر الإيثر بنسبة 110% خلال الأشهر الثلاثة الماضية ليصل إلى 3,800 دولار، بينما حققت العملات المنافسة الأخرى مكاسب مزدوجة متواضعة.

وكتب محلل الأمن السيبراني في مجال العملات الرقمية، ويلسون يي، على منصة X:

"نشهد حالة من فومو المؤسسات على نطاق واسع اللاعبون الكبار يتسابقون لتأمين مواقع مهيمنة قبل أن تؤدي الموافقة المحتملة على صناديق المؤشرات إلى خلق ضغط طلب أكبر."

وأضاف: "هذا التنافس يؤكد فرضية أن الإيثر يتحول إلى بنية تحتية مؤسسية."



SharpLink تعتمد نهجًا منخفض المخاطر

وفي ما يتعلق بالتمويل، أشار لوبين إلى أن SharpLink تتبنى حاليًا سياسة محافظة، مؤكدًا أن الشركة لا تستخدم أي رافعة مالية حاليًا، لكنها تفكر في إصدار سندات قابلة للتحويل، وهي آلية تمويل استخدمتها شركة MicroStrategy بقيادة مايكل سايلور لتوسيع حيازاتها من البيتكوين.

واختتم لوبين حديثه قائلًا:

"مهما فعلنا، سنبقي الرافعة المالية تحت السيطرة بشكل صارم. سنظل حذرين فيما يتعلق بمستويات المخاطرة."

مشيرًا إلى أن المساهمين سيجنون ثمار هذا النهج مع مرور الوقت.