كاردانو تعتمد أول تمويل مجتمعي لتطوير البروتوكول: خارطة طريق جديدة لتعزيز الأداء والتوسع

وافق مجتمع كاردانو على تمويل مقترح خارطة طريق مقدّم من شركة Input Output Engineering (IOE)، يهدف إلى تطوير بروتوكول الشبكة وتعزيز أدائها وقابليتها للتوسع وتحسين تجربة المستخدم.

وصوّت نحو 74% من المشاركين لصالح المبادرة، ما يجعلها أول عملية تمويل لتطوير البروتوكول الأساسي تتم بموافقة مجتمعية مباشرة.

Thank you everyone for your support and trust. Let's get it done. https://t.co/Z7cAbWhg54 — Charles Hoskinson (@IOHK_Charles) August 3, 2025

التمويل المعتمد سيُوجّه إلى مجموعة من الترقيات التقنية، أبرزها:

Ouroboros Leios : لزيادة الإنتاجية وتحسين كفاءة معالجة الكتل.

: لزيادة الإنتاجية وتحسين كفاءة معالجة الكتل. Hydra : لتسريع المعاملات وخفض التكاليف.

: لتسريع المعاملات وخفض التكاليف. Mithril : لتقليل أوقات الإقلاع وتحسين المزامنة.

: لتقليل أوقات الإقلاع وتحسين المزامنة. Acropolis: لهندسة عقد معيارية تدعم التوسع المستقبلي.

وصف “تيم هاريسون”، نائب الرئيس التنفيذي للمجتمع والنظام البيئي في IOE هذا التطور بأنه لحظة فارقة في مسيرة كاردانو، مشيرا إلى أن هذا التمويل يمهّد الطريق لمرحلة جديدة من الشفافية والمساءلة المشتركة.

ستُدار آلية التمويل من خلال شركة “Intersect”، عبر نموذج مدفوعات قائم على الإنجاز، مع تحديثات شهرية من IOE، وجداول زمنية واضحة، وتقارير مالية ربع سنوية خاضعة لإشراف المجتمع.

من جانبه، أشار “ريكي راند”، المدير العام لـ “IOE”، إلى أن تأمين التمويل ليس سوى بداية، مؤكدا على أهمية الالتزام بالنزاهة والشفافية في التنفيذ، والعمل جنبا إلى جنب مع المجتمع.

كما تخطط “IOE” لإشراك شركاء خارجيين من تحالف مطوري كاردانو في مراحل لاحقة، دعما لمسار اللامركزية.

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