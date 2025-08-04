تراجع إيرادات Pump.fun إلى أدنى مستوى شهري في 2025 مع فقدان زخم الميمكوينات

تام شمس - الاثنين 4 أغسطس 2025 03:33 مساءً - انخفضت الإيرادات الشهرية لمنصة إطلاق الميمكوينات على شبكة سولانا، Pump.fun، إلى أدنى مستوى لها في عام 2025 خلال يوليو، في إشارة إلى التراجع الحاد في قطاع إنشاء الميمكوينات بعد أشهر من انخفاض الاهتمام.

ووفقًا لبيانات منصة تحليلات التمويل اللامركزي DefiLlama، حققت Pump.fun إيرادات قدرها 24.96 مليون دولار الشهر الماضي، بانخفاض نسبته 80% عن ذروتها المسجلة في يناير التي تجاوزت 130 مليون دولار.

وأظهرت البيانات أن إيرادات المنصة تراجعت بشكل مطرد هذا العام، حيث انخفضت إلى 90 مليون دولار في فبراير، ثم هوت إلى 37 مليون دولار في مارس. وظلت الإيرادات مستقرة نسبيًا حول مستوى 40 مليون دولار على مدار الأشهر الثلاثة التالية، قبل أن تسجل أدنى مستوى لها في يوليو.

ويعكس هذا الانخفاض الحاد تراجع الزخم في قطاع الميمكوينات عمومًا، والذي شهد ارتفاعًا ملحوظًا في أحجام التداول والقيمة السوقية خلال يوليو، قبل أن يتباطأ سريعًا.

إيرادات Pump.fun الشهرية. المصدر: DefiLlama

حجم تداول الميمكوينات ينخفض بنسبة 67% من ذروة يوليو

رغم الأداء الجيد للميمكوينات خلال الشهر الماضي، والذي وصفه المحللون بأنه تحوّل نحو الاتجاه الصاعد، أظهرت بيانات CoinMarketCap أن القيمة السوقية للميمكوينات بلغت ذروتها عند 85 مليار دولار في 23 يوليو، مع حجم تداول يومي بلغ 17.22 مليار دولار.

لكن القطاع لم يتمكن من الحفاظ على هذا الزخم؛ حيث انخفضت القيمة السوقية الإجمالية للميمكوينات إلى 65 مليار دولار يوم الاثنين، بتراجع نسبته 23.5% عن الذروة.

كما انخفض حجم التداول اليومي إلى 5.59 مليار دولار، أي بنسبة 67% من المستوى القياسي المسجل في 23 يوليو.

تراجع عدد التوكنات الجديدة على سولانا

شهدت شبكة سولانا موطن أبرز منصات إطلاق الميمكوينات انخفاضًا في عدد التوكنات الجديدة المُنشأة في أغسطس.

وأظهرت بيانات Solscan أنه تم إصدار حوالي 34,040 توكنًا فقط من نوع SPL يوم السبت، وهو أدنى عدد من عمليات السك اليومية المُسجلة خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

رموز مكتبة برنامج سولانا الجديدة التي سُكّت خلال الأشهر الثلاثة الماضية. المصدر: Solscan

انخفاض في عدد المتداولين وحجم التداول على منصات سولانا

تراجعت أيضًا أنشطة التداول على المنصات الكبرى لإطلاق الميمكوينات على سولانا.

ففي 9 يوليو، سجلت Pump.fun رقمًا قياسيًا يوميًا بلغ 346,000 متداول وحجم تداول قدره 348 مليون دولار. أما منافستها LetsBonk، فقد سجلت 208,000 متداول وحجم تداول بلغ 503 مليون دولار.

لكن يوم الاثنين، أظهرت بيانات من مجمع التداولات اللامركزي Jupiter أن عدد متداولي Pump.fun تراجع إلى 129,000 متداول مع حجم تداول يومي بلغ 150 مليون دولار — أي انخفاض بنسبة 62% في عدد المتداولين، و56% في حجم التداول.

من جهة أخرى، سجلت LetsBonk حوالي 260,000 متداول، بارتفاع نسبته 25% عن رقمها القياسي في 9 يوليو، لكن حجم تداولها اليومي انخفض إلى 453 مليون دولار، ما يمثل تراجعًا يقارب 10% منذ ذلك التاريخ.