ترامب يعيّن ديفيد ساكس مسؤولًا عن الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة: خسارة الوظائف بسبب الذكاء الاصطناعي "مبالغ فيها"

تام شمس - الاثنين 4 أغسطس 2025 04:43 مساءً - قلّل ديفيد ساكس، القيادي المكلّف من البيت الأبيض بالإشراف على ملف الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة، من شأن المخاوف المتزايدة من أن الذكاء الاصطناعي سيقضي على عدد كبير من الوظائف، مشيرًا إلى أنه لا يزال بحاجة إلى إشراف بشري لتحقيق قيمة حقيقية للأعمال.

وجاءت تعليقاته بعد أن كشف باحثون في مايكروسوفت عن قائمة تضم 40 وظيفة من المرجح أن يستبدلها الذكاء الاصطناعي من بينها وظائف شائعة في صناعة العملات المشفرة.

وقال ساكس في منشور على منصة X يوم السبت إن "رواية خسارة الوظائف بسبب الذكاء الاصطناعي مبالغ فيها"، مشيرًا إلى أن الذكاء الاصطناعي لا يزال بحاجة إلى توجيه وتحقق بشري لكي "يحقق قيمة تجارية".

وأوضح أن الذكاء الاصطناعي ينفذ المهام التي تقع في منتصف دورة العمل، في حين يدير البشر العمليات من البداية إلى النهاية.

بعض وظائف الكريبتو مهددة، بحسب دراسة مايكروسوفت

أظهرت دراسة لمايكروسوفت أن الوظائف المعرفية مثل محللي الأخبار والمراسلين والصحفيين والكُتّاب التقنيين تُعد من بين الأكثر عرضة للتأثر بالذكاء الاصطناعي مستقبلاً وهي أدوار توجد كذلك ضمن قطاع العملات المشفرة.

كما احتلت وظائف خدمة العملاء مرتبة عالية في القائمة.

وحلّل باحثو مايكروسوفت نحو 200 ألف محادثة مجهولة المصدر من أداة Bing Copilot لدراسة كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في العالم الحقيقي، ووجدوا أنه يُستخدم غالبًا في جمع المعلومات والكتابة وتقديم النصائح والتعليم.

ولحساب درجة "قابلية الوظيفة للتأثر بالذكاء الاصطناعي"، قيّموا مدى فاعلية الذكاء الاصطناعي في إتمام المهام المرتبطة بكل وظيفة.

وحصلت وظائف الصحافة والكتابة على درجات تتراوح بين 0.38 و0.39، بينما كانت الوظائف المعتمدة على البيانات مثل محللي أبحاث السوق وعلماء البيانات أقل تأثرًا، حيث تراوحت درجاتها بين 0.35 و0.36.

الوظائف الأكثر عرضة لخطر استبدالها بالذكاء الاصطناعي. أبرز الأدوار في قطاع العملات المشفرة: Microsoft Research

تأتي هذه الدراسة في وقت أعلنت فيه وزارة العمل الأمريكية عن إضافة 73 ألف وظيفة فقط في يوليو، أي أقل بكثير من توقعات "داو جونز" التي بلغت 100 ألف وظيفة.

أما في قطاع العملات المشفرة، فقد تم الإعلان عن 38 وظيفة جديدة فقط على منصة CryptoJobsList.com خلال يوليو، بينما أُضيفت 69 وظيفة على Remote3.co.

ساكس يتفق مع رأي رائد في صناعة الكريبتو

توصل ساكس إلى استنتاجه بعد استشهاده بمنشور لرئيس قسم التكنولوجيا السابق في منصة كوينبيس، بالاجي سرينيفاسان، الذي تحدّى الروايات السائدة حول قدرة الذكاء الاصطناعي على استبدال الإنسان.

وقال بالاجي: "الذكاء الاصطناعي اليوم ليس مستقلاً بالكامل، وبالتالي لا يمكن اعتباره عاملًا حقيقيًا»، مضيفًا: «الذكاء الاصطناعي لا يأخذ وظيفتك، بل يسمح لك بالقيام بأي وظيفة".

وأوضح أن الذكاء الاصطناعي، في حال استبدل شيئًا، فإنه يستبدل النسخة السابقة منه، قائلًا:

"على سبيل المثال: Midjourney استبدلت Stable Diffusion، وGPT-4 استبدلت GPT-3.

بمجرد أن يصبح للذكاء الاصطناعي دور في دورة عملك سواء في توليد الصور أو الأكواد فأنت فقط تُحوّل استخدامك إلى النموذج الأحدث. وبالتالي، الذكاء الاصطناعي يأخذ وظيفة الذكاء الاصطناعي الذي سبقه."