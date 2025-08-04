هيئة تداول السلع الأمريكية تبدأ "سباق العملات المشفرة" بالتعاون مع SEC تنفيذًا لخطة البيت الأبيض

تام شمس - الاثنين 4 أغسطس 2025 03:33 مساءً - أطلقت لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) ما وصفته بـ"سباق العملات المشفرة" لبدء تنفيذ التوصيات المتعلقة بالعملات الرقمية التي أصدرتها إدارة ترامب يوم الأربعاء.

وقالت القائمة بأعمال رئيس اللجنة، كارولين فام، في تصريح يوم الجمعة، إن الوكالة ستعمل "عن كثب" مع رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، بول أتكينز، والمفوضة هيستر بيرس، ضمن مبادرة "مشروع التشفير" التي أُعلن عنها الخميس.

وأضافت فام: "هيئة CFTC لا تضيّع وقتًا في تنفيذ رؤية الرئيس ترامب لجعل أمريكا عاصمة التشفير في العالم".

تسعى هذه المبادرات لتنفيذ التوصيات الخاصة بالوكالات، والتي وردت في تقرير أعدّه فريق العمل الرئاسي لأسواق الأصول الرقمية، بناءً على أمر تنفيذي واسع النطاق وقّعه ترامب في يناير الماضي والمتعلق بالعملات المشفرة.

فريق العمل يقترح 18 توصية على CFTC

تضمّن تقرير فريق العمل الرئاسي 18 توصية موجهة إلى CFTC، منها اثنتان بشكل مباشر.

تطلب التوصية الأولى من اللجنة المضي قدمًا في جملة من المبادرات، منها تقديم إرشادات حول كيفية تصنيف العملات المشفرة كسلع، وتوضيح كيفية انسجام متطلبات التسجيل مع قطاع التمويل اللامركزي (DeFi)، فضلًا عن توجيه الكيانات الخاضعة لـCFTC فيما يتعلق بتعاملاتها مع الأصول الرقمية.

أما المهمة الثانية فتمثلت في دراسة تعديل القواعد التنظيمية لاستيعاب المشتقات المالية المبنية على تقنية البلوكشين.

أما التوصيات الـ16 الأخرى المتعلقة باللجنة فكانت مشتركة مع وكالات مالية أخرى مثل SEC ووزارة الخزانة.

تكليف CFTC وSEC بالتعاون لتنظيم السوق

دعا التقرير كلًا من CFTC وSEC إلى التنسيق في وضع أطر تنظيمية مشتركة واستخدام سلطاتهما القائمة لتوفير "وضوح تنظيمي شامل". كما طُلب منهما إنشاء بيئة تجريبية تنظيمية (regulatory sandbox)، ودراسة إمكانية السماح للمسجلين بتقديم خدمات متعددة ضمن واجهة مستخدم واحدة على المدى الطويل.

كذلك، أوصى التقرير بأن يتولى الكونغرس تحديد نطاق اختصاص كل من CFTC وSEC، مع التأكيد على ضرورة منح CFTC "سلطة واضحة لتنظيم الأسواق الفورية للأصول الرقمية غير المصنفة كأوراق مالية".

CFTC تقول إنها بدأت العمل بالفعل

وفي تصريحها يوم الجمعة، أكدت فام أن اللجنة بدأت بالفعل العمل على "تحقيق وعد الإدارة بإطلاق عصر ذهبي للعملات المشفرة".

وأشارت إلى أن اللجنة عقدت لقاءات مع قيادات في صناعة التشفير في وقت سابق من هذا العام، وسحبت ما وصفته بـ"التوجيهات القديمة" المتعلقة بالعملات المشفرة.

كما اختتمت مؤخرًا مشاورات بشأن السماح بتداول المشتقات على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، بالإضافة إلى العقود الدائمة، وهي خطوة حظيت بدعم من بعض شركات التشفير.

وقد رشّح ترامب برايان كوينتنز، رئيس السياسات في صندوق العملات المشفرة التابع لشركة Andreessen Horowitz، لقيادة CFTC. وكان من المقرر أن تُعقد جلسة استماع لترشيحه يوم الأربعاء، إلا أن لجنة الزراعة في مجلس الشيوخ ألغتها بناءً على طلب من البيت الأبيض.