Steak ‘n Shake تشكر مجتمع البيتكوين بعد ارتفاع مبيعات الفروع بنسبة 10.7% في الربع الثاني

تام شمس - الثلاثاء 12 أغسطس 2025 09:38 مساءً - سلسلة الوجبات السريعة الأمريكية Steak ‘n Shake تشكر مجتمع البيتكوين بعد أن سجلت زيادة بنسبة 10.7% على أساس ربع سنوي في مبيعات الفروع المماثلة خلال الربع الثاني، متفوقةً على أبرز سلاسل المطاعم في الولايات المتحدة.

ونشرت الشركة على منصة X يوم الجمعة: "البيتكوين كان نقطة تحول"، موجهة الشكر لحاملي البيتكوين على مساهماتهم منذ 16 مايو، وهو اليوم الذي بدأت فيه السلسلة قبول البيتكوين (BTC) كوسيلة دفع.

تشير هذه القفزة القوية في المبيعات إلى أن مدفوعات البيتكوين من التجار لا تزال قائمة في الولايات المتحدة، حيث يُنظر إلى البيتكوين في الغالب كأصل استثماري، على عكس العديد من الدول النامية التي تُستخدم فيه بشكل أكبر في المعاملات اليومية.

وقالت الشركة: "البيتكوين لا يزال يُتجاهل... لكنهم لن يستطيعوا تجاهله إلى الأبد".

نمو مبيعات Steak ‘n Shake يتفوق على المنافسين

جاءت زيادة مبيعات الفروع المماثلة لدى Steak ‘n Shake بنسبة 10.7% لتكون الأعلى بين أبرز سلاسل الوجبات السريعة في أمريكا خلال الربع.

وأظهر منشور على X من جوناثان ميز، رئيس تحرير مجلة Restaurant Business Magazine، يوم الجمعة، أن سلاسل مثل ماكدونالدز ودومينوز وتاكو بيل حققت نموًا تراوح بين -7.1% و6.1% فقط.

بدأت السلسلة قبول البيتكوين في 16 مايو بجميع فروعها حيث يسمح القانون، بما في ذلك فرنسا وموناكو وإسبانيا، إضافةً إلى الولايات المتحدة.

وأشارت الشركة إلى أن هذا التغيير سيوفر إمكانية الدفع بالعملات المشفرة لأكثر من 100 مليون عميل.

تأثير مباشر على التكاليف

بعد نحو أسبوعين من بدء قبول البيتكوين، أوضح دان إدواردز، المدير التشغيلي في Steak ‘n Shake، أن العملة المشفرة ساعدت الشركة على تقليص رسوم المعاملات بنسبة 50%.

وأضاف خلال مؤتمر Bitcoin 2025 في أواخر مايو: "هذا يعني أن البيتكوين مفيد للعميل، ومفيد لنا كتاجر، ومفيد لكم أنتم في مجتمع البيتكوين".

وأشار إلى أن معاملات Steak ‘n Shake شكّلت 0.2% من جميع معاملات البيتكوين في يوم الإطلاق.

تبني البيتكوين بعد إغلاق مئات الفروع

تراجع عدد فروع Steak ‘n Shake في الولايات المتحدة من ذروته البالغة 628 فرعًا في 2018 إلى 397 فرعًا حتى 28 مايو 2025، وفق بيانات ScrapeHero.

وتحتل ولاية فلوريدا الصدارة بـ79 فرعًا، أي نحو 20% من إجمالي فروع الشركة في الولايات المتحدة.