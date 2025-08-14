سعر البيتكوين يحطم أرقامه القياسية وقيمته السوقية تتجاوز قيمة شركة ألفابت (Google)!

سجل سعر البيتكوين مستوى قياسي جديد عند 124,130 دولار صباح اليوم الخميس، وفقا لبيانات “CoinGecko”.

جاء الارتفاع في سعر البيتكوين بعد مكاسب يومية بلغت 3.4%، صعودا من 119,000 دولار، متجاوزا بذلك ذروته السابقة في يوليو والبالغة 123,300 دولار.

على مدار الأسبوع، حقق سعر البيتكوين مكاسب تقارب 8% مدفوع بانحسار التوترات التجارية وارتفاع التضخم الأساسي في الولايات المتحدة، ما يعزز توقعات خفض الفائدة في شهر سبتمبر القادم.

القيمة السوقية للبيتكوين وصلت إلى 2.46 تريليون دولار، لتتخطى بذلك القيمة السوقية لشركة ألفابت (Google) لتصبح خامس أكبر أصل عالمي.

يرى المحلل “ريكت كابيتال” أن 126,000 دولار تمثل مستوى حاسم قد يفتح المجال لمكاسب إضافية.

في المقابل، يتوقع المستثمر “كريس بورنيسك” بلوغ سعر البيتكوين مستوى 142,690 دولار بحلول شهر أكتوبر، مع توقعات بصعود الايثيريوم إلى 6900–8000 دولار وسولانا إلى 420 دولار.

بينما أشارت “راشيل لوكاس”، من “BTC Markets”، إلى أن المكاسب القياسية مدعومة بتدفق رأسمال مؤسساتي ضخم، حيث تحتفظ جهات عامة وخاصة وسيادية بنحو 3.64 مليون بيتكوين، أي ما يعادل 17% من العرض الاجمالي.

بالنسبة لسعر الايثيريوم، فسجل 4770 دولار، وهو أعلى مستوى منذ أربع سنوات، ليقترب بفارق 2.5% فقط من ذروته التاريخية عام 2021، مع توقعات باختراق هذه القمة قريبا.

تألق الايثيريوم وغيره من العملات الرقمية البديلة جاء بعد تراجع هيمنة البيتكوين إلى أقل من 60%، ما قد يشير إلى بداية موسم العملات الرقمية البديلة.

