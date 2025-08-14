ارتفاع سهم Bullish بنسبة 218% في أول ظهور له في بورصة نيويورك مع دخول العملات المشفرة إلى دائرة الضوء في وول ستريت

تام شمس - الخميس 14 أغسطس 2025 03:34 مساءً - شهدت شركة Bullish، المشغّلة لمنصة تداول العملات المشفرة والجهة المالكة لوسائل إعلام في القطاع، طرحًا عامًا أوليًا ضخمًا في بورصة نيويورك للأوراق المالية، حيث قفز سهمها بما يصل إلى 218% في إشارة واضحة إلى تزايد شهية المؤسسات تجاه الأصول المرتبطة بالعملات المشفرة.

بعد أسابيع من التكهنات، طرحت الشركة أسهمها للتداول يوم الأربعاء بسعر اكتتاب قدره 37 دولارًا للسهم، وهو أعلى من النطاق المستهدف سابقًا البالغ ما بين 32 و33 دولارًا.

تداول السهم تحت الرمز BLSH وارتفع إلى مستوى قياسي خلال اليوم بلغ 118 دولارًا، محققًا مكاسب بنسبة 218% مقارنة بسعر الاكتتاب، وذلك على حجم تداول يقارب 38 مليون سهم، وفقًا لبيانات Yahoo Finance.

وخلال جلسة بعد الظهر، ظل السهم مرتفعًا بنسبة 131% عند نحو 86 دولارًا، مما منح الشركة قيمة سوقية تبلغ حوالي 13 مليار دولار. وكما ذكرت Cointelegraph، كانت Bullish قد استهدفت في البداية تقييمًا قدره 4.8 مليارات دولار استنادًا إلى إصدار 20.3 مليون سهم.

لكن تقارير الأربعاء أكدت أن الشركة أصدرت 30 مليون سهم في أول أيام تداولها، وهو ما يعكس قوة الطلب المتراكم على السهم.

الطرح العام الأولي لسهم Bullish (رمز: BLSH) يشهد انطلاقة قوية في بورصة نيويورك. المصدر: Yahoo Finance

تأسست Bullish في عام 2021 كمنصة أصول رقمية مؤسسية، وتوسعت إلى الإعلام المتخصص في العملات المشفرة في عام 2023 من خلال استحواذها على CoinDesk ثاني أكبر منصة إخبارية للعملات المشفرة من حيث عدد القراء مقابل 72.6 مليون دولار.

ويُعد بيتر ثيل، الشريك المؤسس لشركة باي بال، أحد أبرز المستثمرين الداعمين لها.

كانت الشركة تخطط للطرح العام عبر شركة استحواذ ذات غرض خاص (SPAC) في عام 2021، لكن الصفقة انهارت لاحقًا. وقد يكون هذا التأخير قد صب في مصلحة Bullish، إذ يبدو أن عام 2025 يشهد بيئة أكثر ملاءمة لعمليات الطرح العام الأولي للشركات العاملة في قطاع العملات المشفرة.

يأتي هذا في ظل تزايد عدد شركات الأصول الرقمية التي تدخل بورصة وول ستريت، مدعومة بسياسات إدارة ترامب الداعمة للابتكار والتبني، من خلال قانون GENIUS الذي تم إقراره مؤخرًا، إلى جانب قانون CLARITY وقانون مكافحة عملة البنك المركزي الرقمية المراقِبة (Anti-CBDC Surveillance State Act) اللذين أقرهما مجلس النواب قبل العطلة البرلمانية في أغسطس.

طرح Bullish يعكس استمرار موجة اكتتابات شركات العملات المشفرة

قال بيتر كوزياكوف، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة مدفوعات الويب 3 Mercuryo، لـ Cointelegraph:

"نشهد طلبًا قويًا من المستثمرين المؤسسيين على الاكتتابات العامة، إذ يبحثون عن التعرض لشركات تربط خدمات الرموز الرقمية بالاقتصاد الحقيقي، سواء كانت منصات تداول أو جهات إصدار للعملات المستقرة أو منصات مدفوعات."

وأضاف أن هذا الاتجاه يعود إلى التحولات التنظيمية الأكثر وضوحًا والداعمة للصناعة على مستوى العالم، مما جعل الشركات الملتزمة بالامتثال أكثر جاذبية للمستثمرين الكبار.

وتابع:

"لم يكن طرح Bullish مدفوعًا بالضجة الإعلامية، بل هو مثال واضح على نموذج عمل منضبط، ونهج تنظيمي، وبنية تحتية مؤسسية عالية الجودة."

وقد يساعد ذلك في تفسير سبب إدراج مستندات الشركة التنظيمية أسماء شركات مرتبطة بـ BlackRock وARK Investment Management ضمن أكبر المشترين في اكتتابها العام.