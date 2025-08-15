شركة KindlyMD بعد اندماجها مع Nakamoto التابعة لديفيد بيلي تخطط لجمع مليون بيتكوين

تام شمس - الجمعة 15 أغسطس 2025 03:33 مساءً - أكملت شركة ناكاموتو التابعة لديفيد بيلي، والمتخصصة في البيتكوين، عملية اندماجها مع شركة الرعاية الصحية KindlyMD، لتشكيل كيان مُدرج في البورصة يهدف إلى أن يكون بمثابة وعاء خزينة بيتكوين عام، مع خطة طموحة لجمع مليون بيتكوين.

سيحتفظ الكيان المندمج باسم KindlyMD وسيواصل التداول في بورصة ناسداك تحت الرمز NAKA، بينما ستعمل ناكاموتو كشركة تابعة مملوكة بالكامل. وتعد ناكاموتو من بين عدة شركات تسعى للاستحواذ على جزء كبير من المعروض الثابت من البيتكوين البالغ 21 مليون عملة.

سيتولى بيلي منصب الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة في الكيان الجديد، في حين سيواصل الرئيس التنفيذي السابق لـKindlyMD، تيم بيكيت، إدارة العمليات الطبية للشركة بصفته الرئيس الطبي، وفقًا لبيان الخميس.

ارتفعت أسهم KindlyMD بنسبة 13.4% عقب الإعلان، لتواصل ارتفاعها الكبير منذ 12 مايو، تاريخ إعلان اتفاقية الاندماج بين الشركتين. وقال بيلي، الذي عمل مستشارًا للبيتكوين لدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب:

"رؤيتنا هي أن تعمل أسواق رأس المال العالمية وفق معيار البيتكوين. ويمثل اندماج اليوم بداية هذه الرحلة بالنسبة لشركتنا".

وأوضحت KindlyMD أن مهمتها تتمثل في الاستحواذ على مليون بيتكوين، وتسهيل وصول المستثمرين إلى العملة، وبناء مجموعة منتجات مرتبطة بالبيتكوين لدعم تبنيها من قبل الشركات والحكومات.

مايكل سايلور، عبر شركته Strategy، يمتلك بالفعل 628,946 بيتكوين، وأعلن عن عدم وجود نية للتوقف عن الشراء، فيما كشفت شركتا Metaplanet وSemler Scientific عن خطط لجمع 210,000 و105,000 بيتكوين على التوالي بحلول نهاية 2027.

كما أن جهات إصدار صناديق ETF مثل بلاك روك وفيديليتي تقوم أيضًا بتجميع البيتكوين على نطاق واسع، ما يزيد من الطلب على الأصل.

21 بيتكوين فقط… والباقي 999,979

تمتلك KindlyMD حاليًا 21 بيتكوين فقط، لكنها تخطط لتوجيه 540 مليون دولار من تمويلها الأخير عبر آلية PIPE (طرح الأسهم في السوق العام) لبناء خزينة بيتكوين أكبر، وفقًا لبيانها.

وبحسب الأسعار الحالية، يمكن للشركة إضافة 4,544 بيتكوين أخرى إلى ميزانيتها، مما يضعها بين أكبر 20 شركة خزائن بيتكوين من حيث إجمالي الحيازات، وفق لوحة بيانات Bitcoin Treasuries التابعة لـBitBo.

كما تتوقع KindlyMD إغلاق عرض السندات القابلة للتحويل البالغ 200 مليون دولار، والذي تم الإعلان عنه سابقًا، يوم السبت المقبل.

مجلس إدارة جديد

أعلنت KindlyMD عن إضافة عدد من الأسماء البارزة إلى مجلس إدارتها، من بينهم إريك فايس، مؤسس Bitcoin Investment Group والشخص الذي أقنع سايلور بشراء البيتكوين، ومارك يوسكو، مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Morgan Creek Capital Management.

كما شملت القائمة المستشار القانوني والشريك في Multicoin Capital، غريغ كيثاليس، ورئيسة Digital Chamber، بيريانا بورينغ.

قفزة في سهم NAKA

سجل سهم NAKA ارتفاعًا بنسبة 13.4% ليصل إلى 15.02 دولار، لترتفع القيمة السوقية للشركة إلى 114.25 مليون دولار، وفق بيانات Google Finance.

وبذلك تكون أسهم KindlyMD قد ارتفعت بمقدار 2.85 دولار منذ إعلان صفقة الاندماج في 12 مايو، مواصلة اتجاه الصعود القوي الذي تشهده شركات شراء البيتكوين.