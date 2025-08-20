شركة سايلور Strategy تهبط إلى أدنى مستوى في 4 أشهر بعد تغيير نهج إصدار أسهم MSTR

تام شمس - الأربعاء 20 أغسطس 2025 07:40 مساءً - تراجعت أسهم شركة Strategy (MSTR) التابعة لمايكل سايلور إلى أدنى مستوياتها منذ ما يقارب أربعة أشهر، وسط انخفاض أوسع في أسهم شركات الخزينة المرتبطة بالكريبتو وتراجع سعر البيتكوين، إضافةً إلى إعلان سايلور عن تخفيف القيود على إصدار مزيد من الأسهم.

فقد انخفض سعر السهم بنسبة 8% منذ يوم الإثنين، وجاء هذا الهبوط بالتوازي مع تراجع سعر البيتكوين (BTC) بنسبة 8.6% منذ أن بلغ ذروة قياسية جديدة عند 124,128 دولارًا يوم الخميس.

سايلور يخفض العتبة لإصدار أسهم MSTR لشراء البيتكوين

قال سايلور في منشور عبر منصة X يوم الإثنين: "أعلنت Strategy اليوم عن تحديث لتوجيهات إصدار أسهم MSTR عبر برنامج ATM، من أجل توفير مرونة أكبر في تنفيذ استراتيجيتنا بأسواق رأس المال"، وأرفق رسمًا بيانيًا يُظهر التغييرات على قدرة الشركة في إصدار الأسهم دون الحد السابق.

ويوضح التحديث أنه عندما تتداول أسهم MSTR عند مستوى أقل من 2.5 ضعف صافي قيمة الأصول (mNAV) وهو مقياس يُظهر الفرق بين القيمة السوقية لشركة تحتفظ بالبيتكوين وقيمة رصيدها الفعلي من BTC يمكن للشركة أن تصدر أسهمًا "بشكل تكتيكي" لتغطية فوائد الديون أو تمويل توزيعات الأسهم الممتازة، أو "عندما يُعتبر ذلك مفيدًا للشركة".

وقد وجّه بعض المساهمين انتقادات للتغيير، معتبرين أنه يمثل تراجعًا واضحًا عن تقرير الأرباح للربع الثاني، والذي أشار إلى إصدار الأسهم تحت هذا المستوى فقط لسداد الديون أو تمويل توزيعات الأسهم الممتازة.

لكن آخرين رأوا في القرار جانبًا إيجابيًا للبيتكوين، كونه قد يتيح للشركة شراء المزيد منه.

ويبلغ معامل mNAV لشركة Strategy حاليًا 1.55 وقت النشر، بحسب بيانات الشركة.

إعلان سايلور يقسم المجتمع

قال المتداول في الكريبتو كالي آبي: "هو يقول لكم بشكل مباشر إنه سيشتري كمية هائلة من البيتكوين."

وبحسب موقع SaylorTracker، تمتلك الشركة حاليًا 629,376 بيتكوين، بقيمة تُقدَّر بحوالي 71.34 مليار دولار.

من جانبه، علّق المستثمر السابق جوش مان قائلًا: "رئيس الشركة قال إنه لن يبيع تحت مستوى 2.5 mNAV، لذلك اشتريت. لقد قطع هذا الوعد للمساهمين في بث إعلان الأرباح المباشر. والآن يبيع تحت 2.5 mNAV."

بينما اعتبر مطور البيتكوين ماكسي إندري ستولسفيك أن القرار قد يكون خيارًا أكثر واقعية للشركة، موضحًا: "عدم الإصدار تحت mNAV 2.5 كان شرطًا صارمًا للغاية، خصوصًا وأننا الآن بعيدون جدًا عنه، عند 1.59."

خلال الشهر الماضي، تراجعت أسهم MSTR بنسبة 21.04%، لتتداول عند 336.57 دولارًا، وهو المستوى الذي شوهد آخر مرة في 17 أبريل، حين كان سعر البيتكوين 84,030 دولارًا.

كما شهدت شركات عامة أخرى تحتفظ بالبيتكوين انخفاضات في أسعار أسهمها الشهر الماضي؛ حيث تراجعت أسهم MARA Holdings المُرمز (MARA) بنسبة 19.44%، وCoinbase Global Inc المُرمز(COIN) بنسبة 26.97%، وRiot Platforms المُرمز(RIOT) بنسبة 14.69%.