مستخدمي WazirX يوافقون مجددًا على خطة إعادة الهيكلة بعد رفض المحكمة

تام شمس - الأربعاء 20 أغسطس 2025 07:40 مساءً - قد يقترب مستخدمو منصة WazirX لتداول العملات المشفّرة خطوة إضافية من استعادة أموالهم بعد أكثر من عام على اختراق المنصة وسرقة ما قيمته 234 مليون دولار، إذ صوّت 95% من الدائنين بالموافقة على خطة إعادة هيكلة جديدة، بعدما رفضت المحكمة العليا في سنغافورة الخطة الأولى مطلع هذا العام.

وكانت المنصة قد فقدت 234 مليون دولار من العملات المشفّرة في يوليو/تموز 2024 إثر هجوم استهدف محفظة Safe Multisig، نُسب لاحقًا إلى قراصنة من كوريا الشمالية، ما أجبرها على تعليق عمليات السحب بالعملات المشفّرة والروبية الهندية مؤقتًا.

يوم الاثنين، صرّح مؤسس المنصة نيشال شيتي أنه في حال وافقت المحكمة العليا في سنغافورة على المقترح الجديد، فإن المنصة ستُعيد تشغيل خدماتها وتبدأ في تعويض المستخدمين خلال 10 أيام من دخول الخطة حيّز التنفيذ.

ويُعدّ هذا التصريح متناقضًا مع ما ذكره جورج جوي، مدير شركة Kroll المتخصصة في إعادة الهيكلة والمتعاونة مع WazirX، خلال لقاء عُقد في 30 يوليو، إذ حينها أن المستخدمين سيضطرون للانتظار من شهرين إلى ثلاثة أشهر بعد موافقة المحكمة قبل استعادة أي جزء من أموالهم.

تصويت جديد بعد رفض الخطة الأولى

شارك نحو 150 ألف دائن في التصويت بين 30 يوليو و6 أغسطس، ممثلين أكثر من 206 ملايين دولار من الأموال المفقودة، بحسب بيانات WazirX.

وكان المستخدمون قد وافقوا على خطة مشابهة في أبريل/نيسان، إلا أن المحكمة العليا في سنغافورة رفضتها بسبب مخاوف من كيفية تأثر رموز التعويض المقترحة بالإطار التنظيمي الجديد لمزودي خدمات الرموز الرقمية.

كان عملاء WazirX قد وافقوا في وقت سابق على مقترح لإعادة الهيكلة، لكن المحكمة العليا في سنغافورة رفضته. المصدر:

وتوضح المنصة أن رموز التعويض تمثّل المطالبات المتبقية غير المغطاة بالتوزيع الأولي، وتعمل على تتبّع الرصيد غير المسدّد للمستخدم، على أن يحصل حاملوها بشكل دوري على توزيعات إضافية من أرباح المنصة والأصول المستردّة.

شركة جديدة لإدارة التعويضات

أحد أبرز الفروق بين الخطة القديمة والجديدة يتمثل في الجهة المسؤولة عن دفع التعويضات. فوفق التعديلات، ستُعاد شراء رموز التعويض من أرباح المنصة الصافية، لكن عملية التوزيع ستدار عبر شركة Zanmai India، الخاضعة لرقابة وحدة الاستخبارات المالية في الهند.

وبعد رفض المحكمة العليا في سنغافورة للخطة الأولى، قامت الشركة الأم Zettai بإنشاء فرع جديد باسم Zensui Corporation في بنما في يونيو، ونقلت إليه عمليات الخدمات المرتبطة بالعملات المشفّرة.

إحباط بين بعض المستخدمين

حذّرت المنصة مرارًا من أن التعويضات قد تتأخر لسنوات، وربما حتى عام 2030، إذا لم تتم الموافقة على خطة إعادة الهيكلة، إذ إن البديل أي تصفية أصول الشركة سيكون أكثر طولًا وتعقيدًا.

وعلى منصات مثل X وReddit، قال بعض المستخدمين الذين صوّتوا بـ"نعم" إنهم يريدون إنهاء هذه القصة الطويلة بأي وسيلة، وإن الخطة تمنحهم على الأقل بعض الأمل في استعادة أموالهم.

بعض المستخدمين يتطلعون بشدة إلى انتهاء هذه القصة. المصدر: Reddit

في المقابل، ظل آخرون أكثر تشككًا بسبب التأخيرات المستمرة، والإشكاليات التنظيمية التي أثارتها المحكمة العليا، إضافة إلى نقل عمليات الشركة إلى الخارج. كما اعتبر بعضهم أن مالكي العملات غير المتأثرة بالاختراق خسروا فعليًا، بعدما ارتفعت قيمتها السوقية بشكل كبير منذ الحادثة.

في حين دعا آخرون لاتخاذ خطوات قانونية ضد WazirX، رغم أن المحكمة العليا في الهند كانت قد رفضت في 16 أبريل دعوى رفعها 54 ضحية من ضحايا الاختراق، مؤكدة أنها لا تملك صلاحية البتّ في مسائل السياسة المتعلقة بالكريبتو.

ولم ترد المنصة على طلب للتعليق حتى لحظة النشر.