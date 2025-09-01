شهر أغسطس يسجل أسوء الخسائر المتعلقة بعمليات اختراق محافظ الكريبتو في 2025

شهد شهر أغسطس ارتفاع ملحوظ في خسائر عمليات اختراق محافظ العملات المشفرة، حيث بلغت القيمة الإجمالية للمبالغ المسروقة نحو 163 مليون دولار، وفقا لبيانات شركة “PeckShield” لأمن البلوكشين.

وقد طالت هذه الهجمات 16 منصة مختلفة.

أكبر تلك العمليات كانت قد استهداف محفظة بيتكوين لمستخدم مجهول، حيث خسر ما يقارب 91.4 مليون دولار، تليها منصة التداول التركية “BtcTurk” التي فقدت 54 مليون دولار في ثاني اختراق أمني تتعرض له خلال عام واحد.

كما خسرت منصة “ODIN•FUN” القائمة على شبكة بيتكوين حوالي 7 مليون دولار بسبب ثغرة في آلية تسعيرها.

وضمن أكبر خمس خسائر، سجلت كل من “BetterBank” و”CrediX Finance” خسائر بقيمة 5 مليون و4.5 مليون دولار على التوالي.

تمثل هذه الأرقام زيادة بنسبة 15% مقارنة بشهر يوليو، الذي سجل خسائر بنحو 142 مليون دولار، وكان أبرزها اختراق منصة “CoinDCX” الهندية بقيمة 44.2 مليون دولار.

اقرأ أيضا:

هل يتجه سعر XRP لاختراق حاجز 5 دولار في الربع الرابع 2025؟

شركة “Metaplanet” تعلن عن عملية شراء جديدة للبيتكوين: إليكم حجم ما تملكه الآن!

