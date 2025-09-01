مرشّح رئاسة لجنة الخدمات المالية في كوريا الجنوبية ينتقد الكريبتو رغم تزايد إقبال الشباب

تام شمس - الاثنين 1 سبتمبر 2025 09:42 مساءً - أدلى لي أوك-وون، المرشح لرئاسة لجنة الخدمات المالية (FSC) في كوريا الجنوبية، بتصريحات شديدة اللهجة ضد العملات المشفرة.

وبحسب تقرير نشرته منصة News1 المحلية يوم الاثنين، قال لي إن "الكريبتو يتسم بتقلبات سعرية حادة، ويفتقر إلى الوظيفة النقدية" و"لا يمتلك أي قيمة جوهرية". كما كتب في إجاباته على أسئلة النواب قبيل جلسة تأكيد تعيينه أن "الأصول الافتراضية تختلف عن المنتجات المالية التقليدية مثل الودائع والأوراق المالية في أنها لا تملك قيمة جوهرية".

وأوضح لي أن تقلبات العملات المشفرة تجعل من الصعب تخيلها كأداة لحفظ القيمة أو كوسيلة للتبادل. وأشار التقرير إلى أن هذه التصريحات أثارت انتقادات من داخل صناعة الكريبتو في كوريا الجنوبية.

ونقلت News1 عن مسؤول مجهول في إحدى شركات الكريبتو الكورية قوله إن الادعاء بأن الكريبتو يفتقر إلى قيمة جوهرية غير صحيح "في الوقت الذي تحتفظ فيه الولايات المتحدة وشركات عالمية كبرى بالعملات المشفرة كاحتياطي استراتيجي".

وأضاف أن "الأصول مثل البيتكوين تملك فائدة رقمية مدعومة بأمن البلوكشين وقابليتها للنقل".

الشباب الكوري الجنوبي يراهن على الكريبتو

تأتي هذه التصريحات بعد أن أظهرت بيانات نهاية مارس أن عدد مستخدمي منصات تداول العملات المشفرة في كوريا الجنوبية تجاوز 16 مليون مستخدم، عقب ارتفاع ملحوظ بعد انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب. ويمثل ذلك أكثر من 30% من إجمالي سكان كوريا الجنوبية.

مع ذلك، يرى البعض أن الأمر لا يرتبط بالضرورة بإيمان واسع بين السكان بإمكانات تقنية البلوكشين. ففي حدث للكريبتو أُقيم أواخر يونيو، قال إيلي إيلها يون، مدير المنتجات في شركة Anzaetek الناشئة المتخصصة في التعلم الآلي الكمي، إن "الدافع لا ينبع من إيمان بالويب 3 كما هو الحال في الغرب".

وأوضح يون أن تبني الشباب الكوري للكريبتو يعود في المقام الأول إلى "اليأس المالي" الذي يعصف بجيل الشباب، ما يدفعهم للبحث عن "المال السريع".

لجنة الخدمات المالية في كوريا الجنوبية. المصدر: Wikimedia

النظرة المستقبلية للسياسات التنظيمية للكريبتو

كما أعلن لي معارضته السماح لصناديق التقاعد بالاستثمار في الكريبتو. وقال إن "بالنظر إلى التقلبات العالية والطبيعة المضاربية للأصول الافتراضية، هناك قلق واسع بشأن استخدام صناديق التقاعد أو المعاشات الشخصية، التي تهدف إلى ضمان دخل مستقر في سن الشيخوخة، للاستثمار في هذه الأصول".

وبشأن صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) المرتبطة بالكريبتو، أشار لي إلى أن هناك "توقعات ومخاوف في الوقت نفسه"، مضيفًا أن الهيئة التنظيمية التي سيرأسها ستعمل على "مراجعة الاتجاهات التنظيمية العالمية" وتحديد آلية التنفيذ وجدوله الزمني بالتشاور مع المشرعين.

أما فيما يتعلق بالعملات المستقرة، فقد قال لي إن لجنة الخدمات المالية ستسعى إلى خلق فرص للابتكار مع ضمان توفير الضمانات الكافية. يأتي ذلك بعد تقارير أواخر يونيو تحدثت عن أن ثمانية بنوك كبرى في كوريا الجنوبية تعمل على تطوير عملة مستقرة مدعومة بالوون الكوري، وذلك عقب حملة انتخابية للرئيس الجديد لي جاي-ميونغ تضمنت وعودًا مرتبطة بالكريبتو بما في ذلك السماح بإصدار العملات المستقرة.

كما أعلنت وزارة الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في كوريا الجنوبية في يوليو عن خطط لرفع القيود التي تمنع الشركات المرتبطة بالكريبتو من التأهل كـ"شركات ناشئة"، وهو ما سيسمح بتصنيف شركات الكريبتو ضمن فئة الشركات الناشئة لأول مرة منذ استبعادها عام 2018.