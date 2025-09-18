HYPE يسجل أعلى مستوى تاريخي بعد إشارة مؤسس باينانس إلى منافسه DEX أستر

تام شمس - الخميس 18 سبتمبر 2025 09:38 مساءً - سجّل الرمز الأصلي لمنصة المشتقات اللامركزية Hyperliquid ارتفاعًا جديدًا إلى أعلى مستوى له على الإطلاق يوم الخميس، تزامنًا مع أداء قوي للعملات البديلة بعد خفض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي.

وصل Hyperliquid المُرمز (HYPE) إلى مستوى قياسي بلغ 59.29 دولارًا خلال تداولات الصباح يوم الخميس، بعد مكاسب يومية بلغت نحو 8%.

ويملك الأصل قيمة سوقية تقارب 16 مليار دولار، وقفز بنحو 40% خلال الشهر الماضي، متفوقًا بشكل كبير على أكبر ثلاث عملات مشفرة من حيث القيمة السوقية: البيتكوين (BTC) والإيثر (ETH) والريبل (XRP).

تُعد Hyperliquid بورصة لامركزية متخصصة في العقود الدائمة (perpetual futures)، وهي عقود مشتقات بلا تاريخ انتهاء، تتيح للمضاربين فتح مراكز برافعة مالية على الأصول المشفرة دون الحاجة لامتلاكها.

وكان آرثر هايز، مؤسس منصة BitMEX، من أوائل المعلقين على هذا الإنجاز يوم الخميس، واصفًا إياه بأنه "All-time Hype".

وفي أغسطس، صرّح هايز أن للرمز إمكانات ارتفاع تصل إلى 126 ضعفًا، مضيفًا أن توسّع العملات المستقرة قد يدفع برسوم المنصة السنوية إلى 258 مليار دولار، مقارنة بإيراداتها السنوية الحالية البالغة 1.2 مليار دولار.

أسعار HYPE تسجل أعلى مستوى على الإطلاق. المصدر: Nansen

متداولون يحصدون أرباحًا من HYPE

سلّطت منصة التحليلات Nansen الضوء على أحد المتداولين الذي فتح مركز شراء برافعة مالية على HYPE بقيمة 30 مليون دولار.

وأشارت المنصة إلى أن المتداول يحقق حاليًا أرباحًا غير محققة تبلغ 1.39 مليون دولار، ولا يزال يعزّز مركزه. إذ بدأ الشراء قبل ثلاث ساعات تقريبًا، وكان يضيف نحو 123 HYPE إلى مركزه كل 30 ثانية.

ويُعد HYPE من أبرز العملات البديلة أداءً في تداولات اليوم، ولم يتفوق عليه سوى Avalanche المُرمز (AVAX) ضمن قائمة أكبر 40 عملة، محققًا مكاسب بنسبة 9.5%.

مؤسس باينانس يروّج لمنافس ASTER

قبل ساعات قليلة من بلوغ HYPE ذروته، نشر الرئيس التنفيذي السابق لباينانس تشانغبينغ تشاو (CZ) رسمًا بيانيًا لعملة ASTER، الرمز الأصلي لبورصة مشتقات لامركزية منافسة.

وتم إطلاق ASTER، التي بدأت كسلسلة Aster Chain في يوليو، كمنصة مشتقات مشفرة جديدة بدعم من شركة YZi Labs المرتبطة بـ CZ (المعروفة سابقًا باسم Binance Labs)، إضافةً إلى بورصة PancakeSwap، إحدى أبرز منصات BNB Chain، وذلك كمنافس مباشر لـ Hyperliquid.

وبحسب بيانات CoinMarketCap، قفز الرمز الأصلي الذي بدأ تداوله يوم الأربعاء بأكثر من 350% ليصل إلى أعلى مستوى له عند 0.50 دولار.

وعلّق لانغيريوس، مؤسس Hunters of Web3:

"نادرًا ما يشارك CZ الرسوم البيانية. لكنه نشر ASTER. لماذا؟ لأنه منافس مباشر لـ Hyperliquid، وهذه الأخيرة تواصل الاستحواذ على حصة باينانس السوقية".

وفي أبريل الماضي، ذكرت Cointelegraph أن أحجام تداول Hyperliquid بدأت في تقليص حصة باينانس. ومع ذلك، ما تزال المنصة اللامركزية أمامها طريق طويل، إذ يبلغ حجم تداولها اليومي حاليًا نحو 790 مليون دولار، مقارنة بـ 34 مليار دولار لباينانس، وفقًا لبيانات CoinGecko.