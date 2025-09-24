شركة "OranjeBTC" تستحوذ على 3650 بيتكوين في خطوة استراتيجية قبل الطرح العام

أعلنت شركة “OranjeBTC”، وهي شركة برازيلية متخصصة في إدارة وتخزين البيتكوين، عن استحواذها على 3650 بيتكوين بقيمة تقارب 385 مليون دولار، ضمن إطار استراتيجيتها التراكمية قبيل الطرح العام المرتقب.

تعكس هذه الخطوة تنامي اعتماد الشركات في أمريكا اللاتينية على البيتكوين كأصل استراتيجي، حيث تقود البرازيل هذا الاتجاه بفضل قاعدة مستخدمين كبيرة وسريعة النمو تنشط في تداول العملات الرقمية.

تتبع “Oranje” نموذج إدارة الخزينة الذي ابتكرته شركة “Strategy”، والتي بدأت في شراء البيتكوين بكميات ضخمة منذ عام 2020، وهو النموذج الذي ألهم موجة من الشركات حول العالم لاعتماد البيتكوين كأداة تحوط طويلة الأجل ضد تقلبات الاقتصاد الكلي والتضخم النقدي.

ويشهد اعتماد المؤسسات على البيتكوين تسارع عالمي ملحوظ، حيث تحتفظ أكثر من 190 شركة مدرجة في الأسواق المالية العالمية بالبيتكوين ضمن ميزانياتها العمومية.

وتُقدر حيازات المؤسسات مجتمعة بأكثر من 1.5 مليون بيتكوين، ما يعادل مئات المليارات من الدولارات وفقا للأسعار الحالية، في ظل توجه استراتيجي للاستفادة من ندرة الأصل الرقمي وقيوده الصارمة على العرض.

اقرأ أيضا:

إشارات متباينة من الاحتياطي الفيدرالي: كيف ستؤثر على سوق العملات المشفرة؟

استقرار سعر البيتكوين بالقرب من مستوى 113 ألف دولار وعملة ASTER تتحرك وبقوة

