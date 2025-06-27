أخبار مصر.. الطقس غدا.. ارتفاع بدرجات الحرارة والرطوبة والعظمى بالقاهرة 36

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا استمرار الارتفاع الطفيف فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

مجلس الوزراء: الجامعات الحكومية مملوكة للدولة ولا نية لخصخصتها

أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حقيقة ما تم تداوله بشأن اعتزام الدولة خصخصة الجامعات الحكومية على خلفية الاتجاه لخفض أعداد الطلاب في الكليات النظرية.

أكد الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة و"جان نويل بارو" وزير خارجية فرنسا، خلال اتصال هاتفى مساء أمس الخميس على أهمية استئناف وقف إطلاق النار فى غزة، ونفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع فى ظل التدهور الحاد للأوضاع الإنسانية بالقطاع. مصر رئيسا لبرلمان الاتحاد من أجل المتوسط تسلمت مصر رئاسة برلمان الاتحاد من أجل المتوسط خلفا لإسبانيا التى مثلتها رئيسة البرلمان الإسبانى فرانسينا آرمنغول، فى رئاسة الدورة المنتهية. تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله – عز وجل– بافتتاح (9) مساجد اليوم الجمعة، الموافق 27 من يونيو 2025 م، حيث تم إحلال وتجديد (7) مساجد، ومسجدان صيانًة وتطويرًا. وزير الإسكان: إزالة التعديات واسترداد مساحة 153 فدانا بمدينة سفنكس الجديدة قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تم إزالة التعديات واسترداد مساحة 153 فدانا داخل حدود الأراضى الواقعة تحت ولاية جهاز تنمية مدينة سفنكس الجديدة، وذلك في حملة مكبرة بالتعاون مع الشرطة. مباحثات مصرية- نمساوية بالقاهرة غدا على مستوى وزيري الخارجية يستقبل الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج غداً (السبت) "بياته ماينل - رايزينجر" - وزيرة خارجية النمسا التى تقوم بزيارة إلى القاهرة. بوتين: نناقش انضمام مصر ودول أخرى لاتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوراسى أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، أنه تتم مناقشة انضمام مصر وعدد من الدول الأخرى لاتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الاقتصادى الأوراسى الذى يضم خمس دول هى روسيا، بيلاروس، كازاخستان، أرمينيا، وقيرغيزستان. بوتين: نناقش انضمام مصر ودول أخرى لاتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوراسى اعتمد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1447 هـ، وذلك عقب الانتهاء من إعدادها من قبل اللجنة العليا للعمرة والحج، بما يضمن تنظيمًا محكمًا وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمعتمرين المصريين. محافظ الجيزة يعتمد تنسيق القبول بالثانوية العامة الأحد المقبل يعتمد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، الأحد المقبل الموافق 29 يونيو الجاري، تنسيق القبول للثانوية العامة والتعليم الفني بأنواعه للعام الدراسي الجديد. تظاهر المئات من النشطاء والمتضامنين مع القضية الفلسطينية في مدينة نيويورك، رافعين شعارات تطالب بإنهاء الإبادة الجماعية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية. أعلنت إذاعة جيش الاحتلال أن مكتب النائب العام رفض طلب نتنياهو تأجيل شهادته في محاكمته خلال الأسبوعين المقبلين، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها. الطقس غدا.. ارتفاع بدرجات الحرارة والرطوبة والعظمى بالقاهرة 36 درجة تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا السبت 28 يونيو 2025، استمرار الارتفاع الطفيف فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية معتدل الحرارة ليلاً وفي الصباح الباكر. إذاعة جيش الاحتلال: النائب العام يرفض طلب نتنياهو بتأجيل الشهادة فى محاكمته تظاهرة في نيويورك للمطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة محافظ الجيزة يعتمد تنسيق القبول بالثانوية العامة الأحد المقبل وزير السياحة يعتمد الضوابط المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1447 هجرية مباحثات مصرية- نمساوية بالقاهرة غدا على مستوى وزيري الخارجية وزير الإسكان: إزالة التعديات واسترداد مساحة 153 فدانا بمدينة سفنكس الجديدة وزارة الأوقاف تفتتح 9 مساجد ضمن خطتها لإعمار بيوت الله مصر رئيسا لبرلمان الاتحاد من أجل المتوسط

وزير الخارجية ونظيره الفرنسى يؤكدان أهمية استئناف وقف إطلاق النار فى غزة