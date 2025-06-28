شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. طلاب الثانوية العامة يؤدون غدا امتحان اللغة الأجنبية الأولى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها.. أداء طلاب الثانوية العامة غدا امتحان اللغة الأجنبية الأولى
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..مصر ترحب باتفاق السلام بين الكونجو ورواندا وتؤكد دعمها لاستقرار منطقة البحيرات
رحبت جمهورية مصر العربية بتوقيع كل من جمهورية الكونجو الديموقراطية وجمهورية رواندا على اتفاق السلام الذي تم التوصل إليه برعاية الولايات المتحدة الأمريكية، والذي تم التوقيع عليه رسمياً في واشنطن يوم الجمعة الموافق 27 يونيو 2025 ، للتوصل لتسوية للأزمة في شرق جمهورية الكونجو الديموقراطية.السيدة انتصار السيسى تعزى أهالى ضحايا حادث المنوفية وتوجه الهلال الأحمر بسرعة تقديم الدعم النفسى والمادى
وجّهَت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، الهلال الأحمر المصري بسرعة تقديم الدعم النفسي والمادي لأهالي حادث المنوفية الأليم، وكتبت السيدة انتصار السيسى، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى:" فيس بوك":"قلوبنا يعتصرها الألم على بناتى ضحايا حادث المنوفية الأليم، نسأل الله لهم الرحمة والمغفرة، ولأسرهم الصبر والسلوان".
قالت "رشا عبدالعال رئيس مصلحة الضرائب المصرية" إن يوم الإثنين الموافق 30 يونيو 2025 هو آخر موعد لتقديم طلبات إنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أمام لجان الطعن والمحاكم، مؤكدة أن المصلحة لن تقبل أي طلبات بعد هذا التاريخ طبقًا لما نص عليه القانون، مضيفًة أن المصلحة تعمل على تسهيل الإجراءات أمام الممولين من خلال إتاحة النماذج الخاصة بتقديم الطلبات إلكترونيًا عبر البوابة الرسمية لمصلحة الضرائب المصرية www.eta.gov.eg.
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى اجتماعاً لمتابعة حالة المنظومة المائية بمحافظة الجيزة خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية، حيث استعرض سيادته حالة تطهيرات الترع والمصارف وتشغيل وصيانة محطات الرفع، وموقف توفير احتياجات مياه الرى والشرب والصناعة بنطاق المحافظة، ومقترحات تطوير إدارة المنظومة المائية لترعة شبرامنت للتعامل مع التحديات التى تواجه الترعة لمرورها داخل كتله سكنية كثيفة.
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي انطلاق الأعمال الميدانية للحصر الوطني الشامل للحضانات في مصر على مستوى الجمهورية، غدًا الأحد، والذي تنفذه الوزارة تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بأهمية دعم الطفولة المبكرة، والتكليف المباشر بزيادة أعداد الحضانات، والعمل على تيسير عملها، وزيادة معدلات التحاق الأطفال بالحضانات.سائق السيارة بحادث المنوفية: عجلة القيادة اختلت بيدى ولم أرى بعدها إلا الضحايا
قال سائق السيارة النقل المتسبب فى وفاة 19 حالة في حادث المنوفية خلال اعترافاته، إن عجلة القيادة اختلت بيده بسبب السرعة، فقامت السيارة بدهس السيارة الميكروباص عقب اختراق الحواجز وقابلت السيارة فى الطريق المعاكس ولم أرى بعدها إلا الضحايا.
يؤدى طلاب الثانوية العامة فى النظامين القديم والجديد امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، حيث يتضمن الامتحان فى النظام الجديد 42 سؤالا بينما يشمل الاختبار فى النظام القديم 37 سؤالا موزعة على جزئيات المنهج الدراسى.الصحة العالمية: كورونا انتشرت عن طريق الخفافيش مباشرة أو من خلال حيوان وسيط
نشرت المجموعة الاستشارية العلمية التابعة لمنظمة الصحة العالمية والمعنية بأصول مسببات الأمراض الجديدة ساجو (SAGO)، وهي لجنة مكونة من 27 خبيراً مستقلاً ودولياً ومتعدد التخصصات، اليوم تقريرها حول أصول فيروس كورونا SARS-CoV-2، وهو الفيروس المسؤول عن جائحة كورونا.
شيعت إيران صباح السبت، جثامين عدد من ضحايا هجمات إسرائيل الأخيرة في موكب يضم الضحايا من مختلف شرائح الشعب الإيراني، من أطفال ونساء وعلماء وقادة وآخرين، من ساحة الثورة الإسلامية إلى ساحة الحرية بالعاصمة طهران.
أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل نقلا عن إعلام فلسطيني: 16 شهيدا جراء هجمات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم.
تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم السبت 28 يونيو 2025، استمرار الارتفاع الطفيف فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية معتدل الحرارة ليلاً وفي الصباح الباكر.
شهد سعر الذهب اليوم في مصر والبورصة العالمية تطورات وحركة محدودة للغاية، وذلك في إطار الترقب الذي يشهده السوق، بحثًا عن إشارات جديدة لحركة الذهب عقب تراجعات كبيرة بسبب توقف الحرب في الشرق الأوسط.أسعار الذهب اليوم
- عيار 24: 5286 جنيهًا
-عيار 21: 4625 جنيها
- عيار 18: 3964 جنيهًا
- عيار 14: 3083 جنيهًا
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