أخبار مصر.. طلاب الثانوية العامة يؤدون غدا امتحان اللغة الأجنبية الأولى

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي انطلاق الأعمال الميدانية للحصر الوطني الشامل للحضانات في مصر على مستوى الجمهورية، غدًا الأحد، والذي تنفذه الوزارة تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بأهمية دعم الطفولة المبكرة، والتكليف المباشر بزيادة أعداد الحضانات، والعمل على تيسير عملها، وزيادة معدلات التحاق الأطفال بالحضانات.

سائق السيارة بحادث المنوفية: عجلة القيادة اختلت بيدى ولم أرى بعدها إلا الضحايا

قال سائق السيارة النقل المتسبب فى وفاة 19 حالة في حادث المنوفية خلال اعترافاته، إن عجلة القيادة اختلت بيده بسبب السرعة، فقامت السيارة بدهس السيارة الميكروباص عقب اختراق الحواجز وقابلت السيارة فى الطريق المعاكس ولم أرى بعدها إلا الضحايا.