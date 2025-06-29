شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل ومحافظ البحر الأحمر يسلمان شهادات تدريب مهني لأوئل الخريجين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استكمل وزير العمل محمد جبران جولته اليوم الأحد بمحافظة البحر الأحمر، شهد الوزير جبران، ومحافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى فعاليات ختام ملتقى السلامة والصحة المهنية، وتسليم شهادات تدريب مهنى لأوئل الخريجين من إحدى الدورات التدريبية "30 شهادة"، وتوزيع جوائز عبارة عن 4 ماكينات خياطة للمتفوقات فى دورة عن التفصيل، وذلك لمُساعدتهن على إقامة مشروعات صغيرة.

وخلال كلمة له فى هذه الفعالية المنعقدة فى قرية أرابيا، استعرض الوزير جبران جهود الوزارة فى تطوير منظومة التدريب المهنى لتنمية مهارات الشباب على احتياجات سوق العمل فى الداخل والخارج، تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس السيسى ،وكذلك جهود الوزارة والمديريات فى المشاركة فى صناعة بيئة عمل لائقة بالتعاون مع القطاع الخاص، تتوفر فيها وسائل السلامة والصحة المهنية، موضحًا أن ملتقيات السلامة والصحة المهنية تتزامن مع اعتماد الملف الوطنى للسلامة والصحة المهنية، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ،والذى يُمهد لإطلاق الاستراتيجية الوطنية الشاملة للسلامة والصحة المهنية فى مصر، التى وجه بها فخامة الرئيس السيسى، لتوفير الضمانات الكافية لصحة العامل وسلامة أدوات الإنتاج، ومراعاة معايير العمل الدولية داخل بيئة لائقة تحقق مصالح طرفى الإنتاج ،وتساهم فى دعم خطط التنمية..

وقال الوزير :" نحن فى وزارة العمل نحرص كل الحرص ،على تهيئة بيئة عمل لائقة داعمة للإستثمار من خلال مواصلة الجهود فى نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية داخل مواقع العمل والإنتاج،و تعزيز البرامج المتخصصة فى هذا الملف، وتنظيم حملات التوعية بالتعاون مع شركاء العمل والتنمية،وذلك عن طريق كافة أدوات وآليات الوزارة والمديريات" ..هذا وقد شهدت الفعالية كلمة للسيد المحافظ رحب خلالها بالسيد الوزير ،وحرصه على التعاون مع الوزارة فى كافة الملفات المشتركة ،التى تخص بيئة العمل اللائقة ودورها فى التشجيع على الاستثمار ،ودعم الفئات الأكثر احتياجًا ،وتطوير منظومة التدريب المهنى للتعامل مع انماط العمل الجديدة طبقًا لرؤية القيادة السياسية،خاصة فى محافظة البحر الأحمر التى تعتبر، محافظة سياحية واقتصادية غنية بالموارد الطبيعية، مما يجعلها وجهة جذابة للسياح والمستثمرين على حد سواء، وقال أن ما تشهده تلك المحافظة من تنمية مستمرة ،فى عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى ،يجعلها أيضا، فى مصاف المحافظات التنموية المتميزة..هذا وقد بدأ اللقاء بكلمة ترحيبية من د. أيمن شعبان مدير مديرة العمل بمحافظة البحر الأحمر ،رصد خلالها جهود المديرية فى ملف العمل ..

فى ختام جولته ،قام الوزير والمحافظ بتفقد ملتقى توظيف بمدينة الغردقة ،تُشارك فيه 24 منشأة، وتسليم 221 عقد عمل لشباب المحافظة، من بينهم "ذوى همم" لدمجهم فى سوق العمل تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.. قال الوزير جبران أن هذا "الملتقى" يأتى فى إطار تنفيذ خطة الوزارة فى المحافظات على أرض الواقع، بتوفير فرص عمل لائقة للشباب بالتعاون مع القطاع الخاص.