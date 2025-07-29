شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعقد 7432 ندوة علمية ضمن برنامج "المنبر الثابت" خلال أغسطس 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد وزارة الأوقاف 7432 ندوة علمية خلال شهر أغسطس 2025 م، في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف، والأزهر الشريف، وبرعاية من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر؛ و الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وذلك ضمن برنامج "المنبر الثابت" المشترك بين الأزهر ووزارة الأوقاف.

وسيتم تنفيذ هذه الندوات في عدد 1858 مسجدًا بمختلف المحافظات، عقب صلاة العشاء من كل يوم ثلاثاء خلال شهر أغسطس.

ويتناول البرنامج التثقيفي والدعوي المشترك القضايا الأخلاقية والوطنية والدينية التي تمس واقع المجتمع، وفق الجدول التالي:

الثلاثاء 5 أغسطس 2025 م: "استوصوا بالنساء خيرًا.. عناية الإسلام بالمرأة".

الثلاثاء 12 أغسطس 2025 م: "فمن عفا وأصلح فأجره على الله.. فضل العفو وذم التحريض على العنف".

الثلاثاء 19 أغسطس 2025 م: "فَإذَا قُضِيت الصَّلاةُ فانتَشِروا في الأرضِ وابتَغُوا من فَضلِ اللَّه.. فضل السعي وعمارة الأرض بالطرق المشروعة".

الثلاثاء 26 أغسطس 2025م: "صحيفة المدينة وترسيخ مبدأ التسامح والتعايش مع الآخر".

ومن المقرر إعلان قائمة المساجد التي تُنفذ فيها الندوات، من خلال الإدارات الفرعية بالمديريات، على أن يتم الالتزام بجودة الأداء، وتحقيق الأثر الدعوي والتثقيفي المطلوب، في ضوء الخطة الدعوية لوزارة الأوقاف الرامية إلى بناء وعي مستنير، وتعزيز ثقافة العيش المشترك، وترسيخ القيم الأخلاقية والوطنية.