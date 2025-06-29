أخبار مصر.. الطقس غدا شديد الحرارة ورطوبة عالية والعظمى بالقاهرة 37 درجة

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا استمرار الارتفاع الطفيف فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

رؤساء الهيئات القضائية الجدد يؤدون اليمين القانونية أمام الرئيس السيسى

أدى اليمين القانونية أمام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بمدينة العلمين، كل من، المستشار عاصم عبد اللطيف السعيد عبد الفتاح رئيساً لمحكمة النقض، والمستشار أسامة يوسف شلبي يوسف رئيساً لمجلس الدولة، والمستشار حسين مدكور محمد عبد الفتاح رئيساً لهيئة قضايا الدولة، والمستشار محمد أحمد خليل حافظ خليل رئيساً لهيئة النيابة الإدارية.

تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مع الوزراء والمسئولين المعنيين، تنفيذ تكليفات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بشأن تعويضات حادث الطريق الدائرى الإقليمى، وكذا ما يتعلق بسرعة تنفيذ أعمال الصيانة والتطوير بالطريق، والالتزام بإجراءات الأمن والسلامة. وجه رئيس مجلس الوزراء وزيرى التربية والتعليم والتعليم العالى بإعفاء كامل من المصروفات الدراسية لأسر الـ19 شهيدة، اللائى فقدن حياتهن جراء هذا الحادث الأليم، كما وجه وزيرة التضامن الاجتماعى بصرف معاش استثنائى لهذه الأسر المكلومة. كامل الوزير يتفقد موقع حادث المنوفية على الإقليمي: هذه المأساة لن تتكرر رئيس الوزراء يوجه بإعفاء كامل من المصروفات الدراسية لأسر الـ19 شهيدة بحادث المنوفية رئيس الوزراء عن حادث المنوفية: نأسف جميعا لهذا الحادث الذى آلم المصريين كافة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 332 لسنة 2025، فى شأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بالعيد الثانى عشر لثورة 30 يونيو 2013.

بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ بمناسبة حلول الذكرى الثانية عشرة لثورة 30 يونيو المجيدة. بعث الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبـة الاحتفال بالذكرى الثانية عشر لثورة الثلاثين من يونيو لعام 2025، جاء فيها: "السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، يسعدنى أن أبعث إلى سيادتكم مهنئاً بذكرى ثورة الثلاثين من يونيو المجيدة التى قام بها جموع الشعب المصرى العظيم لتصحيح مسار الوطن وإعادة بناء حاضره ومستقبله فى يوم خالد من أيام الكبرياء الوطنى . رئيس الوزراء يوجه بالفصل بين حركة وسير السيارات "الملاكى" وسيارات "النقل" تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مع الوزراء والمسئولين المعنيين، تنفيذ تكليفات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بشأن تعويضات حادث الطريق الدائرى الإقليمى، وكذا ما يتعلق بسرعة تنفيذ أعمال الصيانة والتطوير بالطريق، والالتزام بإجراءات الأمن والسلامة. وجهت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الاستغاثة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام بالتنسيق مع منظومة الشكاوى الحكومية، برئاسة مجلس الوزراء بشأن تضرر بعض الأهالي بـ قرية البراجيل مركز أوسيم بمحافظة الجيزة بسبب وقوع انفجار بمخزن حدايد وبويات، تبين أنه مخالفا بالمنطقة السكنية؛ وقد نتج عن هذه الانفجارات تهالك وتدمير بعض الوحدات السكنية بالعقارات المجاورة؛ وتتفاوت الأضرار الناتجة عن الواقعة من شديدة إلى بعض التلافيات المتوسطة دون وجود حالات وفيات. وزيرة التضامن توجه بتعويض المتضررين من حادث مخزن الحدايد والبويات بالبراجيل رئيس الوزراء يوجه بالفصل بين حركة وسير السيارات "الملاكى" وسيارات "النقل" القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو

قال المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والاتصال السياسي، إن الحكومة لا تعفي نفسها من المسؤولية في حادث الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية الذي راح ضحيته 19 فتاة في عمر الزهور. سادت حالة من الارتياح والبهجة بين طلاب الثانوية العامة، عقب خروجهم من لجان امتحان اللغة الأجنبية الأولى صباح اليوم الأحد 29 يونيو 2025، وسط أجواء إيجابية عكستها الابتسامات التي ارتسمت على وجوههم فور انتهاء اللجنة في مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بشارع الثورة الدقي. الابتسامات ترسم الوجوه.. طلاب الثانوية العامة: امتحان الإنجليزي سهل ومباشر أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية أن مبادرة سوق اليوم الواحد تهدف إلى تنظيم حركة التجارة، وتوفير بيئة آمنة ومُنظمة للتسوق، بما يضمن وصول السلع للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة، و أن التوسع في أسواق اليوم الواحد يأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز البنية التحتية للتجارة الداخلية، وضبط الأسواق، وتحقيق التوازن في الأسعار، وضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين. تواصل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من خلال الكنترولات تصحيح امتحان مادة اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة، حيث كشفت مصادر مسئولة بالوزارة عن أن الكنترولات تعمل على تصحيح الأسئلة المقالية وحتى الجمعة 27 يونيو الجارى لم تبدأ بعد فى تصحيح كراسات البابل شيت، ويتم استكمال تصحيح الأسئلة الاختيارية الأسبوع الجارى كما سيتم البدء فى تصحيح امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ الذى أدى فيه الطلاب الامتحان الخميس 26 يونيو الجارى. فى إنجاز وطني غير مسبوق يُجسد تكامل البحث العلمي مع الصناعة الوطنية، أعلنت جامعة القاهرة – ممثلة في كلية طب قصر العيني – عن حصول جهاز التنفس الصناعي المصري "EZVent" على الترخيص التجاري الرسمي، ليُصبح أول جهاز تنفس صناعي للرعاية الحرجة يتم تصميمه وتطويره وتصنيعه بالكامل داخل مصر، وبمواصفات تقنية تتوافق مع المعايير العالمية في الأداء والسلامة، ومن خلال جهود علمية وهندسية وطبية مصرية خالصة، بالتعاون مع إحدى شركات الصناعات الطبية. وزارة الصحة تعلن دعم خدمات الرعاية الحرجة والعاجلة بـ713 حضانة وسرير رعاية أعلنت وزارة الصحة والسكان، دعم منظومة الرعاية الحرجة والعاجلة بـ 713 حضانة وسرير رعاية مركزة للكبار والأطفال، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بالعمل على الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في جميع المنشآت التابعة للوزارة. وزير الإسكان يُصدر قرارات إزالة لتعديات ومخالفات بناء بمدينة غرب بورسعيد أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 9 قرارات إزالة لمخالفات بناء وتعديات داخل كردون مدينة غرب بورسعيد، مؤكداً مواصلة إزالة مخالفات البناء والحفاظ على الطابع المعماري بالمدن الجديدة، ومنع التعديات على أملاك الدولة. حرائق ضخمة فى حيفا والجليل ومناطق واسعة بإسرائيل وإخلاء عدد من المنازل أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، باندلاع حرائق ضخمة فى حيفا والجليل ومناطق واسعة بإسرائيل وإخلاء عدد من المنازل. الطقس غدا شديد الحرارة ورطوبة عالية وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 37 درجة الطقس غدا شديد الحرارة ورطوبة عالية وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 37 درجة حرائق ضخمة فى حيفا والجليل ومناطق واسعة بإسرائيل وإخلاء عدد من المنازل وزير الإسكان يُصدر قرارات إزالة لتعديات ومخالفات بناء بمدينة غرب بورسعيد تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين 30 يونيو 2025، استمرار الارتفاع الطفيف فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية معتدل الحرارة ليلاً وفي الصباح الباكر. وزارة الصحة تعلن دعم خدمات الرعاية الحرجة والعاجلة بـ713 حضانة وسرير رعاية جامعة القاهرة تعلن تصنيع "EZVent" أول جهاز تنفس صناعى مصرى بالكامل وزارة التعليم تواصل تصحيح امتحان اللغة العربية للثانوية العامة 2025 وزير التموين: مبادرة سوق اليوم الواحد تنظم حركة التجارة وتوفر السلع للمواطنين الحكومة لـ"النواب" : لا نعفي أنفسنا من المسئولية فى حادث الطريق الإقليمي

عفو رئاسى عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بثورة 30 يونيورئيس الوزراء يُهنئ الرئيس السيسى بالذكرى الثانية عشرة لثورة 30 يونيو