شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الطقس غدا شديد الحرارة وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 37 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها توقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا استمرار الارتفاع الطفيف فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

الرئيس السيسى فى الذكرى الـ12 لثورة 30 يونيو: مصر تسطر تاريخا جديدا منذ 2013 ولم يكن الطريق سهلا بل واجهنا الإرهاب بدماء الشهداء وبسالة الرجال حتى تم دحره.. الأعباء ثقيلة والتحديات جسيمة ولكننا لا ننحني إلا لله

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إننا نحتفلُ اليومَ بذكرى ثورة الثلاثين من يونيو، تلك الثورة الخالدة التي شكلت ملحمة وطنية سطّرها أبناء مصر، توحدت فيها الإرادة، وعلت منها كلمة الشعب، وقررت الجماهير استعادة مصر، وهويتها، وتاريخها، ومصيرها، لتقف في وجه الإرهاب والمؤامرات، وتكسر موجات الفوضى، وتحبط محاولات الابتزاز والاختطاف، وتُعيد الدولة إلى مسارها الصحيح.

قال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي: "أبناء الوطن الأوفياء، أنتم السند الحقيقي، والدرع الحامي، والقلب النابض لهذا الوطن.. قوة مصر ليست في سلاحها وحده، بل في وعيكم، وفي تماسك صفوفكم، وفي رفضكم لكل دعوات الإحباط والفرقة والكراهية"، مضيفا خلال كلمته بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو: "نعم، الأعباء ثقيلة، والتحديات جسيمة، ولكننا لا ننحني إلا لله "سبحانه وتعالى"، ولن نحيد عن طموحاتنا في وطنٍ كريم، وأشعر بكم وأؤكد لكم، أن تخفيف الأعباء عن كاهلكم، هو أولوية قصوى للدولة، خاصةً في ظل هذه الأوضاع الملتهبة المحيطة بنا". الرئيس السيسى لـ"حفتر": استقرار ليبيا جزء لا يتجزأ من الأمن القومى المصرى الرئيس السيسى لـ"حفتر": استقرار ليبيا جزء لا يتجزأ من الأمن القومى المصرى استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بمدينة العلمين، المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، وذلك بحضور الفريق خالد حفتر، رئيس أركان القوات الأمنية، والفريق صدام حفتر، رئيس أركان القوات البرية، والسيد اللواء حسن رشاد، رئيس المخابرات العامة. أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حقيقة ما تم تداوله بشأن اعتزام الحكومية التخلي عن المستشفيات الحكومية من خلال بيعها ووقف كافة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. رئيس الوزراء: 5 ملايين مستفيد من المبادرة الرئاسية "تكافل وكرامة" أكد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أن الدولة المصرية حريصة على جذب الاستثمارات الأجنبية، والتى توفر أرباحا مرتفعة خاصة فى قطاعات الغذاء والطاقة، متابعا: "نساعد فى التمويل المستدام ونحاول أن نقدم المتطلبات الخاصة بالاستثمار لتحقيق الاكتفاء والموارد المختلفة مثل قطاعات خاصة بالتعليم والرعاية الصحية والنقل والمواصلات.. هذه قطاعات أساسية نوفر لها بنية تحتية جيدة". فى إطار الاتصالات والجهود المصرية الرامية لخفض التصعيد بالمنطقة، أجرى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اتصالاً هاتفياً مع ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للشرق الأوسط اليوم الاثنين. قال الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، إن أكثر من 300 مستشفى استضافت المرضى من غزة بالتعاون مع جهات دولية. وزير الإسكان يعلن طرح 100 ألف وحدة سكنية لمحدودى الدخل أول يوليو قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، إنه يشكر مجلس النواب على شجاعته في مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم والذي يعد إرثا كبيرا، وأضاف أن مداخلات وملاحظات النواب قيمة ومقدرة. قال الدكتور نعمة عبد ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر، إن مصر تستضيف اكثر من 10 ملايين لاجئ ومهاجر بينهم حوالي مليون مسجلون رسميا لدى المفوضية من 61 جنسية، ومنذ اندلاع الصراع فى السودان فى ابريل 2023, دخل مصر أكثر من مليون ونصف سودانى. كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية، عن تمكن أطباء الإدارة المركزية للحجر البيطري والفحوص، بالتعاون مع الإدارة العامة للحفاظ على الحياة البرية، وسلطات المطار من هيئة الجمارك والأمن المصري من إحباط محاولة تهريب خطيرة لعشرات الكائنات الحية النادرة، وذلك بمطار القاهرة الدولي. يعقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، غداً الثلاثاء، اجتماعاً لمناقشة التقرير النهائي الذي أعده الجهاز التنفيذي للهيئة، بشأن بالإجراءات واللوجستيات المتعلقة بانتخابات مجلس الشيوخ. الداخلية تواصل حملاتها للكشف عن تعاطى السائقين للمخدرات على كافة الطرق تواصل وزارة الداخلية حملاتها للكشف عن تعاطى السائقين للمخدرات على كافة الطرق (الرئيسية / الفرعية ) بالتنسيق مع مسئولى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى. النواب يستكمل غدا مناقشة الإيجار القديم.. ورئيس المجلس يؤكد دستورية القانون النواب يستكمل غدا مناقشة الإيجار القديم.. ورئيس المجلس يؤكد دستورية القانون يستكمل غدا مجلس النواب خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، مناقشة مشروع قانون الايجار القديم من حيث المبدأ، ومناقشة مواد مشروع القانون، والذى أكد فيها جبالى عدم وجود شبهة عدم دستورية بالقانون. تنتهى اليوم الإثنين 30 يونيو الجارى، المدة التى حددتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، للتقدم للصف الأول الابتدائى للعام الدراسى المقبل 2025،2026، وأيضا التقدم للصف الأول رياض الأطفال، حيث يمكن لمن لم يتقدم خلال الفترة الماضية الدخول على هذا الرابط للتقدمhttps://tansikgprim.emis.gov.eg/#/pages/login انتهاء المدة المحددة للتقدم للصف الأول الابتدائى للعام الدراسى المقبل 2026 الداخلية تواصل حملاتها للكشف عن تعاطى السائقين للمخدرات على كافة الطرق اجتماع الهيئة الوطنية لمناقشة التقرير النهائي لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ غدا "الزراعة": إحباط محاولة تهريب عشرات الزواحف والكائنات النادرة بمطار القاهرة.. فيديو الصحة العالمية: يوجد فى مصر 10 ملايين لاجئ ومهاجر 70% منهم سودانيون وزير الإسكان يعلن طرح 100 ألف وحدة سكنية لمحدودى الدخل أول يوليو نائب رئيس الوزراء: 300 مستشفى استضافت المرضى من غزة بالتعاون مع جهات دولية رئيس الوزراء: 5 ملايين مستفيد من المبادرة الرئاسية "تكافل وكرامة"وزير الخارجية يؤكد لمبعوث ترامب ضرورة استئناف وقف إطلاق النار فى غزة مجلس الوزراء: المستشفيات الحكومية ستظل مملوكة للدولة وتقدم خدماتها بشكل طبيعى تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء 1 يوليو 2025، استمرار الارتفاع الطفيف فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهاراً على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية معتدل الحرارة ليلاً وفي الصباح الباكر. الطقس غدا شديد الحرارة وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 37 درجة والإسكندرية 31

الرئيس السيسى للمصريين: أشعر بكم وتخفيف الأعباء عن كاهلكم أولوية قصوى للدولة