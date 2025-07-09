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مجلس الوزراء يقف دقيقة حداد على شهداء "الدائرى الإقليمى" و"سنترال رمسيس"

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  • مجلس الوزراء يقف دقيقة حداد على شهداء "الدائرى الإقليمى" و"سنترال رمسيس" 1/4
  • مجلس الوزراء يقف دقيقة حداد على شهداء "الدائرى الإقليمى" و"سنترال رمسيس" 2/4
  • مجلس الوزراء يقف دقيقة حداد على شهداء "الدائرى الإقليمى" و"سنترال رمسيس" 3/4
  • مجلس الوزراء يقف دقيقة حداد على شهداء "الدائرى الإقليمى" و"سنترال رمسيس" 4/4

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القاهرة - سامية سيد - كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفي

الأربعاء، 09 يوليو 2025 01:25 م

 في بداية اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، طلب رئيس مجلس الوزراء الوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء حادث الطريق "الدائري الإقليمي"، وحريق مبنى "سنترال رمسيس".

وتقدم مجلس الوزراء بخالص العزاء والمواساة لأسر الشهداء، متوجها للمولى ــ عز وجل ــ  بالدعاء بأن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يكتب الشفاء العاجل للمصابين.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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