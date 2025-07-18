نقيب الإعلاميين يُصدر قرارًا بتشكيل لجنة عليا لرصد الأداء الإعلامي لانتخابات مجلس الشيوخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

أصدر النائب الدكتور طارق سعده، نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ، قرارًا بتشكيل لجنة عليا متخصصة لرصد الأداء الإعلامي في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وتضم نخبة من خبراء وأساتذة الإعلام في مصر، وذلك بهدف متابعة وتقييم التغطية الإعلامية للعملية الانتخابية.



وبحسب بيان النقابة تتولى اللجنة، برئاسة محجوب سعده سكرتير عام نقابة الإعلاميين، مهمة الرصد والتحليل المهني لأداء الوسائل الإعلامية المصرية الرسمية والخاصة، المرئية والمسموعة، فضلًا عن متابعة أداء الوسائل الإعلامية الأجنبية التي تقوم بتغطية انتخابات مجلس الشيوخ.

وأكد نقيب الإعلاميين أن اللجنة تضم قامات أكاديمية ومهنية بارزة في مجال الإعلام، ما يعزز من دقة الرصد والتحليل، ويُسهم في ضمان تغطية إعلامية مهنية واحترافية، لهذا الاستحقاق الديمقراطي المهم.

تضم اللجنة في عضويتها:

أ.د. حسن عماد مكاوي – رئيس لجنة قطاع الدراسات الإعلامية بالمجلس الأعلى للجامعات

أ.د. منى الحديدي – عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

أ.د. سامي الشريف – عميد كلية الإعلام بالجامعة الحديثة

أ.د. عادل عبد الغفار – رئيس الأكاديمية الدولية لعلوم الإعلام

أ.د. هبة شاهين – عميد إعلام جامعة عين شمس

أ.د. رضا عبد الواجد – عميد إعلام الأزهر (بنين)

أ.د. أشرف جلال – عميد إعلام جامعة السويس

أ. عادل العبساوي – وكيل أول وزارة الإعلام السابق

أ.د. عمرو الليثي – رئيس اتحاد إذاعات وتلفزيونات الدول الإسلامية

د. محمد عبده – كبير مذيعي الهيئة الوطنية للإعلام

أ.د. ثريا أحمد البدوي – عميد إعلام جامعة القاهرة

أ.د. ممدوح مكاوي – عميد إعلام جامعة بني سويف

أ.د. حنان يوسف – مستشار رئيس الأكاديمية البحرية لشؤون الإعلام

أ.د. أماني فهمي – عميد إعلام الجامعة الحديثة للعلوم الإدارية

أ.د. عادل صالح – عميد إعلام الجامعة البريطانية

عبد الفتاح مصطفى – الرئيس التنفيذي لراديو 9090

أ.د. آمال الغزاوي – المعهد الكندي العالي لتكنولوجيا الإعلام الحديث

محمد نوار – رئيس الإذاعة الأسبق

أسامة البهنسي – رئيس قطاع القنوات المتخصصة

عبد الفتاح حسن – خبير الإعلام المرئي والمسموع

مصطفى عمار – رئيس تحرير جريدة الوطن

أ.د. دينا فاروق أبو زيد – عميد إعلام جامعة 6 أكتوبر

أ.د. سهير صالح – عميد إعلام أكاديمية الشروق

دنيا شرف – مذيعة الأخبار

نائلة فاروق – رئيس التلفزيون

عمرو الخياط – عضو الهيئة الوطنية للصحافة ورئيس قناة المحور

أ.د. حسين أمين – أستاذ الإعلام بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

الدكتورة إنجي لطفي مدرس الإعلام بكلية الآداب جامعة حلوان.

واختتم النائب الدكتور طارق سعده نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ بيانه مؤكدًا أن هذا القرار يأتي في إطار ضمان رسالة إعلامية مهنية والتزام كامل بميثاق الشرف الإعلامي المنشور في الجريدة الرسمية في ديسمبر 2017.