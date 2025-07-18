شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد العمال يدين العدوان الإسرائيلى على سوريا ويؤكد دعمه للشعب السورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، فى بيان رسمى، الاعتداءات الجوية الإسرائيلية التى استهدفت مدينتى دمشق ودرعا فى الجمهورية العربية السورية، وأسفرت عن سقوط ضحايا من المدنيين والعسكريين، فضلا عن وقوع أضرار مادية جسيمة.

وأكد الاتحاد فى بيانه أن هذا الهجوم الغاشم يعد انتهاكا صارخا لسيادة دولة مستقلة وعضو فى الأمم المتحدة، وخرقا واضحا للقانون الدولى والمواثيق والأعراف الدولية، مشددا على أن مثل هذه الأعمال العدوانية تستهدف تقويض جهود الدولة السورية فى تحقيق الاستقرار والأمن، وتشكل دعما للمجموعات الخارجة عن القانون.

وجدد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر موقفه الثابت فى دعم حقوق الشعب السورى بكافة أطيافه فى الدفاع عن أرضه وسيادته بكل الوسائل التى يكفلها القانون الدولي.

ودعا الاتحاد المجتمع الدولى، ومجلس الأمن، والمنظمات النقابية العربية والدولية، إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه هذه الانتهاكات المتكررة، مطالبا بإدانة التصعيد الإسرائيلى والتحرك العاجل لوقف هذه الاعتداءات التى تهدد الأمن والسلم فى المنطقة والعالم.