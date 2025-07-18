شكرا لقرائتكم خبر عن أمين اتحاد العمال: الانتخابات العمالية ستجرى على 3 مراحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عيد مرسال، الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والرى والصيد واستصلاح الأراضى، أن الاتحاد بدأ تحديث بيانات المنظمات النقابية العمالية، وذلك استعدادا للانتخابات المقبلة للدورة النقابية 2026–2030، موضحا أن الاتحاد أرسل تعميما رسميا إلى جميع النقابات العامة وعددها 27 نقابة، يتضمن آليات التحديث وخطوات التنفيذ وفق الجدول الزمني المحدد، مشيرا إلى أن الوزارة منحت مهلة تمتد من 1 يوليو وحتى نهاية سبتمبر المقبل (مدة 3 أشهر)، لإتمام عملية التحديث.

وأوضح مرسال في تصريحات خاصة لليوم السابع، أن نقابة الزراعة تضم وحدها 335 لجنة نقابية، من بينها حوالي 120 لجنة تمثل العاملين في القطاع الحكومي، فيما تغطي البقية العاملين في الزراعة والري وشركات الإنتاج الزراعي، من بينهم حوالى 800 ألف عضو منتظم، ونحو 3 ملايين عامل غير منتظم، مشيرا إلى أن عدد أعضاء اتحاد العمال وكافة نقاباته العامة يبلغ نحو 3.7 مليون عضو فعال، بعد حذف حالات الخروج على المعاش والوفيات التي حدثت خلال السنوات الثلاث الماضية.

وأضاف أن الانتخابات المقبلة من المنتظر أن تجرى على ثلاث مراحل، تبدأ من اللجان النقابية ثم النقابات العامة وصولا إلى الاتحاد العام، مشددا على أهمية التحديث الدقيق للبيانات كشرط أساسي لضمان شفافية العملية الانتخابية وسلامتها.