أخبار مصر.. غدا ارتفاع تدريجى بدرجات الحرارة والعظمى بالقاهرة 37 درجة

استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الفريق أول مايكل كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية، وذلك بحضور الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والسفيرة هيرو مصطفى سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في القاهرة.

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بقبول الاستقالة المقدمة من الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، كما أصدر قراراً آخر بتكليف الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بالقيام مؤقتاً بمهام وزير البيئة، بالإضافة إلى مهام منصبها، وذلك لحين تعيين وزير جديد للبيئة.

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، في اجتماع عقده اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وعددٍ من مسئولي الجهات المعنية. "الداخلية" تحبط مخطط حركة حسم وتعلن مصرع إرهابيين "الداخلية" تحبط مخطط حركة حسم وتعلن مصرع إرهابيين أعلنت وزارة الداخلية عن إحباط مخطط قيادات حركة حسم "الجناح المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية" الهاربة بدولة تركيا، بالإعداد والتخطيط لمعاودة إحياء نشاطها، وارتكاب عمليات عدائية تستهدف المنشآت الأمنية والاقتصادية.

أكد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، حرصه على متابعة ورصد أحدث التقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية أو وكالات التصنيف العالمية التي تتناول مصر أو تدخل في نطاق اهتمام الشأن المصري بهدف العمل على تحليلها ودراستها كجزء من استراتيجية عمله لأجل إجراء بحوث ودراسات السياسات العامة وتقديم التوصيات في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية استنادًا إلى منهجيات علمية وتقارير دولية مع تزويد دوائر صنع القرار بأحدث الإحصاءات والبيانات والتقارير والدراسات، فضلاً عن السعي المستمر بهدف تحسين وضع مصر في المؤشرات الدولية.

تعمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على إعلان نتيجة الثانوية العامة 2025 قبل نهاية يوليو الجارى بعد انتهاء كافة التجهيزات الخاصة بنتيجة الثانوية العامة.

أعلنت وزارة النقل عن حاجتها لشغل وظائف لتشغيل وصيانة المونوريل، حيث أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو E.C.M، عن حاجتها لشغل وظائف بنظام التعاقد لتشغيل وصيانة قطار المونوريل.

في إطار التزامها الراسخ بتعزيز جودة الخدمات الصحية وتحقيق التغطية الصحية الشاملة، أعلنت وزارة الصحة والسكان عن حصول 7 منشآت جديدة للرعاية الصحية الأولية على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية «GAHAR»، ليصل إجمالي المنشآت المعتمدة إلى 61 منشأة.

تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرًا عن جهود فريق التدخل السريع ، وذلك خلال شهر يونيو الماضي والنصف الأول من شهر يوليو الجاري، حيث تعامل الفريق مع 780 بلاغات خلال تلك الفترة، ونجح الفريق في إجراء التدخلات اللازمة والتعامل مع البلاغات التي تلقاها بنسبة إنجاز 100%.

ينشر "الخليج 365" خلال الأيام المقبلة نتيجة الثانوية العامة 2025، بعد اعتمادها رسميا من وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، ومن المقرر أن تنتهى أعمال التصحيح ورصد الدرجات ومراجعة النتيجة وتحديد قائمة أوائل الثانوية العامة 2025 خلال الأيام القليلة القادمة.

ناشدت وزارة النقل المواطنين المشاركة في التوعية بضرورة الإلتزام بعدم اقتحام المزلقان أو السير عكس الاتجاه أثناء غلقه حتى لايؤدي ذلك إلى إزهاق الأرواح وتعطيل مسير القطارات.

قالت وكالة أونروا إن السلطات الإسرائيلية تجوع المدنيين في قطاع غزة ومن بينهم مليون طفل، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الإثنين 21 يوليو، ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس شديد الحرارة رطب على أغلب الأنحاء نهارا، حار رطب على السواحل الشمالية ، مائل للحرارة رطب ليلاً وفي الصباح الباكر.

رئيس الوزراء يُتابع موقف تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية

مركز المعلومات بمجلس الوزراء: مصر أصبحت سوقًا أكثر جاذبية لتجميع السيارات