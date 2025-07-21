شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. السكة الحديد تشغل قطارا مخصوصا لتسهيل العودة الطوعية للسودانيين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها تشغيل السكة الحديد قطارا مخصوصا لتسهيل العودة الطوعية للسودانيين.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو
بعث الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيـس الجمهوريـة القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الإحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو لعام 2025.
أكد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطى، على الدعم الكامل الذى توليه الحكومة المصرية لدعم مشروعات التنمية فى تشاد، لاسيما فى مجالات البنية التحتية، الطاقة، التعليم، الصحة، الزراعة، وبناء القدرات.
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، العدد السابع عشر من تقرير "الصادرات السلعية غير البترولية"، وهي إصدارة ربع سنوية تتناول نظرة عامة على هيكل الميزان التجاري غير البترولي المصري خلال الفترة (الربع الأول 2024 - الربع الأول 2025)، بالإضافة إلى تطور الصادرات السلعية غير البترولية خلال نفس الفترة، كما تتناول عرضًا للميزان التجاري بين مصر وأهم الشركاء التجاريين.
أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على أن تطبيق البكالوريا سيكون على طلاب مدارس اللغات والحكومية "المدارس الخاصة لغات وعربى والمدارس التجريبية والمدارس الحكومية"، على طلاب الصف الأول الثانوى العام من العام الدراسى المقبل، مما يجعلها خيارًا متاحًا وميسرًا للجميع، مع ضمان العدالة من خلال حرية الاختيار بين النظام الجديد والقديم، حيث ستكون اختيارية للطلاب وسيكون للطالب حرية اختيار بين البكالوريا والثانوية العامة دون إجبار.
تشغل هيئة السكة الحديد، قطارا مخصوصا لتسهيل العودة الطوعية للأخوة السودانيين وذويهم لوطنهم، حيث أكدت وزارة النقل أن ذلك يأتى في إطار التعاون المشترك والعلاقات الأخوية الوثيقة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان الشقيقة ، وفى إطار تنفيذ السكة الحديد لكافة الاجراءات التي تساهم في تيسير العودة الطوعية للأخوة السودانيين إلى السودان الشقيقة.
انتهت كنترولات الثانوية العامة من تصحيح كراسات الإجابة الخاصة بجميع المواد الدراسية للثانوية العامة، كما بدأت الكنترولات فى تجهيز النتيجة تمهيدا لاعلانها قريبا.وقفة بأعلام فلسطين أمام مقر الاتحاد الأوروبي فى مدريد تندد بمجاعة غزة.. فيديو
شهدت العاصمة الإسبانية مدريد مساء أمس، الأحد، وقفة احتجاجية نظمتها مجموعة من الناشطين أمام مقر بعثة المفوضية الأوروبية، تنديداً بالأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة، وذلك في إطار حملة دولية للتضامن مع سكان القطاع.
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