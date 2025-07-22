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85% من القراء يطالبون بتكثيف حملات التوعية بخطورة الشائعات على المجتمع

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  • 85% من القراء يطالبون بتكثيف حملات التوعية بخطورة الشائعات على المجتمع 1/2
  • 85% من القراء يطالبون بتكثيف حملات التوعية بخطورة الشائعات على المجتمع 2/2

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القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات توعية المواطنين بخطورة الشائعات على زعزعة استقرار المجتمع، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات توعية المواطنين بخطورة الشائعات على زعزعة استقرار المجتمع.

وأيد 85% من القراء مطالب تكثيف حملات توعية المواطنين بخطورة الشائعات على زعزعة استقرار المجتمع، بينما عارض 15% من القراء مطالب تكثيف حملات توعية المواطنين بخطورة الشائعات على زعزعة استقرار المجتمع.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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