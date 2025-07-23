الإفراج عن 1056 نزيلًا بعفو رئاسي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

أعلنت وزارة الداخلية الإفراج عن 1056 نزيلًا، بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو، تنفيذًا لقرار السيد رئيس الجمهورية بشأن العفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم ممن استوفوا شروط العفو.

وعقد قطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية لجانًا لفحص ملفات النزلاء بجميع المؤسسات العقابية على مستوى الجمهورية، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق شروط العفو على عدد من النزلاء المستحقين.

ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتأهيلهم للاندماج في المجتمع من جديد.