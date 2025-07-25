شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات 2025.. استثناء أوائل الثانوية من التوزيع الجغرافى وإعفاؤهم من المصروفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مكتب التنسيق على استثناء لأوائل الثانوية العامة من قواعد التوزيع الجغرافي في تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، إذ يكون توزيع الـ (1500) طالب الأوائل على مستوى الجمهورية في شهادة الثانوية العامة المصرية عام 2025(500 علوم + 500 رياضيات + 500 أدبي) ووفقاً للترتيب المحدد من وزارة التربية والتعليم استثناء من قواعد القبول الجغرافي المعمول بها عند توزيعهم على الكليات والمعاهد الجامعية من خلال التنسيق الإلكتروني، مع إعفائهم من المصروفات الدراسية في البرامج العامة بعد الفرقة الأولي بالجامعات الحكومية واستمرار تمتعهم بهذه الميزة في حالة حصولهم على تقدير ممتاز في نهاية كل فرقة دراسية خلال المرحلة الجامعية الأولى.

وأكد مكتب التنسيق أن عدد الرغبات المتاحة للطالب لتسجيلها على موقع التنسيق الإلكترونى يبلغ 75 رغبة.