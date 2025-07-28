شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد: انطلاق القطار الثاني لتيسير العودة الطوعية للأشقاء السودانيين إلى وطنهم - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن انطلاق القطار المخصوص الثاني رقم 1940 (درجة ثالثة مكيفة)، وعلي متنه المئات من السودانيين وذويهم الراغبين في العودة الطوعية إلى وطنهم، مرورًا بمحافظة أسوان ووصولًا إلى ميناء السد العالي النهري، وذلك في إطار الجهود المصرية الداعمة للاشقاء السودانيين وتأكيدًا على الروابط الأخوية الممتدة بين البلدين حكومة وشعبا.

وكان في مقدمة مودعيهم بمحطة سكك حديد مصر بالقاهرة السفير عماد الدين عدوي سفير جمهورية السودان بالقاهرة وقيادات السكك الحديدية وسط اجواء تسودها التقدير المتبادل والمشاعر الانسانية العميقة التي تربط الشعبين الشقيقين .

وأكد السفير عماد الدين عدوي عن تقدير بلاده العميق للدور المصري المستمر لدعم امن واستقرار السودان مشيدًا بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية في تقديم كافة اوجه الدعم والمساندة للشعب السوداني .

وقدم الشكر للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء و الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل علي توفير كافة الخدمات والتسهيلات اللوجستية وتوفير منظومة نقل متكاملة لعودة المواطنين السودانيين، عبر تنسيق فعّال لتوفير وسائل الانتقال سواء القطارات والأتوبيسات والعبارات النهرية بين اسوان ووادي حلفا ، مؤكدا ان ما يشهده المواطنين السودانيين العائدين لبلدهم من رعاية واهتمام يعكس تقدير واهتمام الدولة المصرية حكومة وشعبًا باشقاءها

وفي هذا الاطار تؤكد الهيئة القومية لسكك حديد مصر التزامها الكامل بمواصلة تقديم كافة الخدمات اللازمة لراحة الأشقاء السودانيين وتتمني لهم رحلة ميسرة وعودة آمنة إلى وطنهم بسلامةً الله .



