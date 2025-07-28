شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين العام لحزب الجبهة: اعط صوتك لمن يستحق وليس من يظهر وقت الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

أكد السيد القصير الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية موجها حديثه لأهالى الغربية أن مصر تستحق ونأمل من الجميع المشاركة فى الانتخابات واختيار من يمثلكم فهو واجب وطني وحق دستورى صوتك ليس ورقة ولكنه قرار وأمانة، ساهموا فى بناء مستقبلكم ومستقبل أبناءكم.

وقال: اعط صوتك لمن يستحق وتثق فيه ويستحق أن يكون صوتك تحت قبة البرلمان ولا تختار إلا المرشح الأصلح الذى لديه قصص نجاح وخبرات وليس من يظهر وقت الانتخابات ويختفى عنكم بعدها.

واستطرد حديثه قائلا "عايزين نواب عايشين معاكم وهذا ما اخترناه للترشح مرشحينا منكم وليس مرشحين بالبراشوت، اخترناهم وفقا لمعايير وسيكون وراءهم فريق من حزب الجبهة الوطنية وقياداته الذين لديهم قدرات وخبرات قادرة على أن توجه نائب البرلمان ليتحدث بصوت شعبه".



وأضاف أن حزب الجبهة الوطنية يراهن على وعي الشباب وأنهم قادة الحاضر وصناع الغد ونؤمن يدور المرأة المصرية فالح ب يضم سيدات عظيمات وهنا نحيي القيادة السياسية لدعمها للمرأة المصرية وتوليها المناصب القيادية

وأشار إلى أن الحزب يقبل جميع الرؤى ويقبل التعددية وهو أول من دعا لتوسيع المشاركة السياسية، وبما نملك من خبرات وقدرات نستطيع أن نصنع الفرق.

وأنهى حديثه قائلا: انتهزوا هذه الفرصة واسطروا التاريخ فلا تنظروا خلفكم وتطلعوا للمستقبل.

جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الجماهيري الحاشد لحزب الجبهة الوطنية بقرية الناصرية التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية، ضمن سلسلة فعالياته الشعبية استعدادًا لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، ولدعم مرشحيه والتعريف برؤية الحزب وتوجهاته، وجاءت البداية بالسلام الوطني، وقد استقبل الحضور قيادات الحزب بالزغاريد والطبول وأعلام مصر.

وتمثل أبرز الحضور فى السيد القصير الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، الدكتور على عبد العال، وطاهر أبو زيد، إيمان العجوز، نائب الأمين العام للحزب، والنائبة داليا السعدني أمانة التراث، واللواء أحمد ضيف صقر أمين أمانة إدارة الأزمات والتدخلات العاجلة، ومحمد فضل، وحسني عبد ربه، أمير مرتضى منصور، الإعلامى محمد مصطفى شردى رئيس قطاع المركز الإعلامي بالأمانة الفنية.

ويأتي المؤتمر في إطار خطة الحزب للتواصل المباشر مع المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية، والتأكيد على دعمه الكامل للدولة المصرية وقيادتها السياسية في ظل المرحلة الحالية التي تتطلب اصطفافًا وطنيًا واعيًا خلف المؤسسات الوطنية.

ويُقام المؤتمر تحت رعاية قيادات الحزب، وبمشاركة عدد من أبرز رموزه السياسية والتنظيمية، إلى جانب مرشحي الحزب في انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة الغربية، وهما: محمد إبراهيم إبراهيم شعيب، مرشح الحزب على المقعد الفردي، وعادل مأمون إسماعيل عثمان، مرشح الحزب على القائمة الوطنية عن قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا.

ويواصل حزب الجبهة الوطنية جهوده الميدانية لحشد الدعم لمرشحيه على المقاعد الفردية والقائمة الوطنية والدعوة للنزول بقوة للانتخابات، انطلاقًا من إيمانه بأن المشاركة القوية في الانتخابات تمثل واجبًا وطنيًا، وتجسيدًا حقيقيًا لمعركة الوعي التي يخوضها الشعب المصري بكل مسؤولية.