شكرا لقرائتكم خبر عن "الأورمان" عضو التحالف الوطنى تنفذ تدخلات طبية واجتماعية واقتصادية فى 4 محافظات والان مع تفاصيل الخبر

نفذت جمعية الأورمان – عضو التحالف – سلسلة من التدخلات المتنوعة خلال الأسبوع الجاري في عدد من المحافظات، شملت دعمًا طبيًا واجتماعيًا وتمكينًا اقتصاديًا.

المحور الطبي:

قامت الجمعية بتسليم أجهزة ومستلزمات طبية لـ الوحدة الصحية بكفر الوزير – مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وذلك بهدف دعم قدرات المنشآت الصحية في تقديم خدمة طبية فعّالة للمواطنين.

المحور الاجتماعي:

• تنظيم معرض أثاث وأجهزة كهربائية بمحافظة المنوفية في مراكز: الشهداء، منوف، الباجور، وسرس الليان، استفاد منه 566 مواطنًا، بمشاركة 12 متطوعًا.

• تنظيم معرض ملابس بمحافظة الدقهلية في قرى: دقادوس، حي المنشيه بميت غمر، الحاجبي ميت محسن، كفر سرنجة، صهرجت، استفاد منه 580 مواطنًا، بمشاركة 6 متطوعين.

التمكين الاقتصادي:

ضمن مشروع البيوجاز، تم تسليم 70 رأس ماشية لـ 35 أسرة في قرى بني عديات وجحدم بمحافظة أسيوط، وذلك دعمًا لمشروعات الأسر المنتجة وتحقيق الاكتفاء الذاتي، بمشاركة 4 متطوعين.

وتأتي هذه الجهود استمرارًا لدور جمعية الأورمان الفاعل ضمن منظومة التحالف الوطني، الهادفة إلى تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية وتمكين الأسر على مختلف المستويات.



