شكرا لقرائتكم خبر عن "مصر الخير" عضو التحالف الوطني تكرم الأولى على الجمهورية في التعليم الفني الفندقى والان مع تفاصيل الخبر

في إطار دعم مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي للمتفوقين دراسيًا وتشجيع نماذج النجاح في التعليم الفني، كرّمت مؤسسة مصر الخير – عضو التحالف – الطالبة حنين محمود، الأولى على مستوى الجمهورية في الدبلوم الثانوي الفني الفندقي، تخصص إدارة وتشغيل المطاعم.



جاء هذا التكريم ضمن مشروع المدارس الفندقية بالتعاون مع شركة أمريكانا، والذي يتم تنفيذه في مدرسة الشهيد أحمد حامد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية.



وقدمت المؤسسة للطالبة منحة دراسية كاملة تغطي نفقات دراستها الجامعية، دعمًا لاستكمال مسيرتها الأكاديمية والعملية.

شهد التكريم حضور كل من:



• د. محمد رفاعي – الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصر الخير

• د. أحمد علي – المدير التنفيذي للبرامج

• د. صابر حسن – رئيس قطاع التعليم بالمؤسسة

ويأتي هذا التكريم في إطار حرص مصر الخير على تمكين المتفوقين، وتعزيز دور التعليم الفني كمسار أساسي لبناء كوادر مؤهلة لسوق العمل.

