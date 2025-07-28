شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شردى: "طوابير حافلات المساعدات أمام المعبر دى من كل بيوت مصر" والان مع تفاصيل الخبر

أكد الإعلامى محمد مصطفى شردى رئيس قطاع المركز الإعلامي بالأمانة الفنية، أن حزب الجبهة الوطنية وبما يضمه من كوكبة من القامات و الخبرات نريد أن نخاطبكم ونتكلم عنكم، واستطاع التواجد في الشارع المصري خلال أسابيع فى حين أن هناك أحزاب استمرت لسنوات لكى يسمع عنها الناس.

وشدد على أن الدولة المصرية دورها واضح في الحفاظ على القضية الفلسطينية ومساندة الفلسطينيين وقال: يلاعبوك مهما يلاعبوك كان غيرهم اشطر محدش هايقدر يتشطر علينا، طوابير حافلات المساعدات أمام المعبر دى من كل بيوت مصر ولو فى دولة تمسك علينا ولو شعرة واحدة إننا لم نساعد ولكن العالم أجمع يرى موقف الدولة المصرية، يجيلنا شوية العيال يقفلوا السفارات المصرية طب يجرؤ واحد فيهم يروح عند سفارة امريكية أو اسرائيلية ويقف عندها مستحيل، لكن يقف عند مصر لأنها العضمة فى الزور، لذلك رسالتك كمواطن للعالم هى مشاركتك في الانتخابات ردا على هذه المهازل وأن الرئيس وراه ظهير شعبي.

جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الجماهيري الحاشد لحزب الجبهة الوطنية بقرية الناصرية التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية، ضمن سلسلة فعالياته الشعبية استعدادًا لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، ولدعم مرشحيه والتعريف برؤية الحزب وتوجهاته، وجاءت البداية بالسلام الوطني، وقد استقبل الحضور قيادات الحزب بالزغاريد والطبول وأعلام مصر.

وتمثل أبرز الحضور فى السيد القصير الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، الدكتور على عبد العال، وطاهر أبو زيد، إيمان العجوز، نائب الأمين العام للحزب، والنائبة داليا السعدني أمانة التراث، واللواء أحمد ضيف صقر أمين أمانة إدارة الأزمات والتدخلات العاجلة، ومحمد فضل، وحسني عبد ربه، أمير مرتضى منصور، الإعلامى محمد مصطفى شردى رئيس قطاع المركز الإعلامي بالأمانة الفنية.

ويأتي المؤتمر في إطار خطة الحزب للتواصل المباشر مع المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية، والتأكيد على دعمه الكامل للدولة المصرية وقيادتها السياسية في ظل المرحلة الحالية التي تتطلب اصطفافًا وطنيًا واعيًا خلف المؤسسات الوطنية.

ويُقام المؤتمر تحت رعاية قيادات الحزب، وبمشاركة عدد من أبرز رموزه السياسية والتنظيمية، إلى جانب مرشحي الحزب في انتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة الغربية، وهما: محمد إبراهيم إبراهيم شعيب، مرشح الحزب على المقعد الفردي، وعادل مأمون إسماعيل عثمان، مرشح الحزب على القائمة الوطنية عن قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا.

ويواصل حزب الجبهة الوطنية جهوده الميدانية لحشد الدعم لمرشحيه على المقاعد الفردية والقائمة الوطنية والدعوة للنزول بقوة للانتخابات، انطلاقًا من إيمانه بأن المشاركة القوية في الانتخابات تمثل واجبًا وطنيًا، وتجسيدًا حقيقيًا لمعركة الوعي التي يخوضها الشعب المصري بكل مسؤولية.