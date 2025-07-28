شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة ومحافظ القاهرة يشهدان لقاءً حواريا بتنظيم اتحاد شباب العمال والان مع تفاصيل الخبر

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، اللقاء الحواري الذي نظمه الاتحاد العام لشباب العمال، وذلك بقاعة المؤتمرات بمركز التنمية الشبابية بالجزيرة، بحضور عدد من قيادات الوزارة وشباب العمال من مختلف المحافظات.

شهد اللقاء استعراضاً لجهود وأنشطة الاتحاد العام لشباب العمال خلال الفترة الماضية، حيث أعرب الحضور عن تقديرهم للدعم الكبير الذي يقدمه وزير الشباب والرياضة، والذي انعكس في تحقيق طفرة نوعية في عمل الاتحاد على مستوى البرامج والمبادرات الموجهة لشباب العمال والعمالة غير المنتظمة.

وتناول اللقاء مبادرات الاتحاد التي تهدف إلى تمكين شباب العمال ودمجهم في الحياة العامة، وتوسيع مشاركتهم المجتمعية والسياسية، إلى جانب جهود تمكين المرأة وتفعيل دورها في مختلف المجالات، فضلاً عن أنشطة الاتحاد المنتشرة في مختلف محافظات الجمهورية.

وفي كلمته خلال اللقاء، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً بدعم شباب العمال والعمالة غير المنتظمة، باعتبارهم شريكاً أساسياً في التنمية الشاملة، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد المزيد من التعاون مع الاتحاد العام لشباب العمال لتوسيع قاعدة المستفيدين من برامجه.

وقال الوزير:"نحن نؤمن بقدرات شباب العمال، ونعمل على تمكينهم من خلال برامج متخصصة ومبادرات نوعية، ونسعى لتعزيز دورهم في بناء المجتمع والمشاركة في الحياة العامة. اللقاءات الحوارية مثل 'وزير مننا' تمثل منصة مهمة للتواصل والاستماع لآراء الشباب وتطلعاتهم، وسنعمل على تحويلها إلى خطوات تنفيذية واقعية."

جاء اللقاء بحضور اللواء إسماعيل الفار مساعد أول وزير الشباب والرياضة، والدكتور عبد الله الباطش مساعد الوزير لشئون مراكز الشباب، والدكتور سيد حزين رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات، والأستاذ عبد العزيز سمير رئيس الاتحاد العام لشباب العمال، ولفيف من شباب العمال من مختلف أنحاء الجمهورية.

ويأتي اللقاء في إطار استراتيجية وزارة الشباب والرياضة لتعزيز التواصل مع مختلف الفئات الشبابية، والاستماع إلى رؤاهم ومقترحاتهم، بما يسهم في بناء كوادر شبابية فاعلة تساهم في تنمية المجتمع.



جانب من حضور محافظ القاهرة ووزير الشباب والرياضة