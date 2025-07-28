شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للانتخابات والشباب والرياضة يجريان لقاء حواريا لتعزيز المشاركة السياسية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب إبراهيم قاسم - أمنية الموجيالإثنين، 28 يوليو 2025 09:56 م
نظمت وزارة الشباب والرياضة لقاء حواري لتعزيز المشاركة السياسية بحضور الوزير أشرف صبحي والقاضي حازم بدوي رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، والقاضي أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، ضمن فعاليات اللقاء الثامن لسلسلة لقاءات توعوية للشباب بشأن المشاركة السياسية، تحت عنوان (مع الشباب .. حقائق وأرقام ) تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
