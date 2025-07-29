شكرا لقرائتكم خبر عن قبرص تشكر مصر على المساعدة الفورية فى إخماد الحرائق: الصديق وقت الضيق - الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت قبرص وشعبها بجزيل الشكر والامتنان لمصر وحكومتها على استجابتها الفورية بإرسال طائرات إطفاء للمساعدة في إخماد الحرائق المدمرة التي اندلعت مؤخرًا في قبرص.

وكتبت سفارة قبرص بالقاهرة، في تدوينة نشرتها على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الثلاثاء: "الصديق وقت الضيق".

وكان المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، قد أكد أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر توجيهات بسرعة تقديم كافة أوجه الدعم الممكنة لدولة قبرص، للمساهمة في جهود إخماد حرائق الغابات بمدينة ليماسول.

وأوضح الوزير أنه جرى إرسال طائرتي هليكوبتر متخصصتين من مصر، وصلتا بالفعل إلى قبرص للمشاركة في عمليات الإطفاء، وذلك في باكورة المساعدات المقدمة في مواجهة هذا الظرف.