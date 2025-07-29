شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر جماهيرى حاشد اليوم لحزب الجبهة الوطنية بمحافظة الشرقية والان مع تفاصيل الخبر

ينظم حزب الجبهة الوطنية، مساء اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة السابعة، مؤتمرًا جماهيريًا موسعًا لدعم المهندس جلال القادري، مرشح الحزب ضمن القائمة الوطنية من أجل مصر في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، وذلك بمدينة الحسينية بمحافظة الشرقية.

ويُعقد المؤتمر في أجواء سياسية حماسية، تزامنًا مع بدء العد التنازلي للاستحقاق الانتخابي المهم، ومن المنتظر أن يشهد حضورًا لافتًا من القيادات السياسية والبرلمانية، إلى جانب حشد جماهيري من أبناء المدينة والمراكز المجاورة، تأكيدًا على الدعم الشعبي الواسع للمرشح.

ويشارك في فعاليات المؤتمر عدد من الشخصيات البارزة، على رأسهم النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، والنائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب وأمين لجنة الشؤون البرلمانية بالحزب، والدكتور عثمان شعلان، أمين الحزب بمحافظة الشرقية وعضو الهيئة التأسيسية، إلى جانب الكاتب الصحفي محمد المسلمي، عضو أمانة الإعلام، وعدد من رموز العمل العام والحزبي بالمحافظة.

وأكد القائمون على تنظيم المؤتمر، أن الحضور الجماهيري المتوقع يعكس ثقة المواطنين في قدرة المهندس جلال القادري على تمثيل تطلعاتهم ونقل صوتهم إلى دوائر صناعة القرار، لا سيما في الملفات التنموية والخدمية التي تمس حياة المواطن الشرقي.

ويتناول المؤتمر، من خلال الكلمات والمحاور المطروحة، أهمية الاستحقاق الانتخابي الحالي، والدور الحيوي لمجلس الشيوخ في المرحلة المقبلة، ضمن مسيرة بناء الجمهورية الجديدة، التي تؤكد القيادة السياسية دعمها للتنمية الشاملة والتمثيل البرلماني الفاعل.

ووجّه منظمو المؤتمر دعوة عامة لأهالي الحسينية وكافة أبناء محافظة الشرقية للمشاركة في الفعاليات، وتأكيد دعمهم لمرشحهم المهندس جلال القادري، والمساهمة الإيجابية في رسم خريطة مستقبل أفضل للمحافظة من خلال صوت انتخابي واعٍ وفاعل.