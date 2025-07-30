شنّ السيناتور الأميركي بيرني ​ساندرز​ هجومًا حادًا على دعم الولايات المتحدة لحكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، واصفًا إياها بـ"العنصرية والمتطرفة". وقال ساندرز إن "دافعي الضرائب الأميركيين أنفقوا عشرات المليارات من الدولارات دعمًا لهذه الحكومة"، مضيفًا: "لا يمكننا الاستمرار في دعم حكومة منعت المساعدات وتسببت في مجاعة شاملة"

كانت هذه تفاصيل خبر ساندرز ينتقد دعم واشنطن لحكومة نتنياهو ويصفها بـ"العنصرية والمتطرفة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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